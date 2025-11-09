Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хошимин Сити - Нин Бин: обзор матча 09 ноября 2025

Хошимин Сити
09.11.2025, воскресенье, 15:15
Вьетнам. Лига V, 11 тур
3 : 4
Завершен
Нин Бин
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Хошимин Сити - Нин Бин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Тонг Нат
Новости команд
Все
Хошимин Сити
Нин Бин
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хошимин Сити
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хошимин Сити
1 : 1
31.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хошимин Сити
1 : 1
31.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хошимин Сити
2 : 2
15.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хошимин Сити
3 : 1
10.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Сонглам Нгеан
1 : 2
16.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Нин Бин
2 : 1
09.05.2026
Хайфон
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 