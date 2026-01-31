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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Сонглам Нгеан - Ханой
Сонглам Нгеан - Ханой: обзор матча 31 января 2026
Сонглам Нгеан
31.01.2026, суббота, 14:00
Вьетнам. Лига V, 12 тур
1 : 3
Завершен
Ханой
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Сонглам Нгеан
Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
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Вьетнам. Лига V, 25 тур
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3 : 0
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3 : 1
31.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Биньзыонг
0 : 1
24.05.2026
Сонглам Нгеан
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Сонглам Нгеан
1 : 2
16.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хошимин Сити
3 : 1
10.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хоангань
3 : 1
31.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
ПВФ-КАНД
0 : 4
17.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Тханьхоа
1 : 0
09.05.2026
Ханой
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