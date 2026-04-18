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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Нин Бин - ПВФ-КАНД
Нин Бин - ПВФ-КАНД: обзор матча 18 апреля 2026
Нин Бин
18.04.2026, суббота, 14:00
Вьетнам. Лига V, 19 тур
3 : 0
Завершен
ПВФ-КАНД
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Нин Бин
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, Relegation
ПВФ-КАНД
1 : 2
12.06.2026
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
ПВФ-КАНД
3 : 1
31.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Сонглам Нгеан
1 : 2
16.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Нин Бин
2 : 1
09.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, Relegation
ПВФ-КАНД
1 : 2
12.06.2026
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 25 тур
ПВФ-КАНД
3 : 1
31.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Вьеттел
1 : 1
22.05.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 23 тур
ПВФ-КАНД
0 : 4
17.05.2026
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