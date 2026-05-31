Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ПВФ-КАНД - Хайфон: обзор матча 31 мая 2026

ПВФ-КАНД
31.05.2026, воскресенье, 14:00
Вьетнам. Лига V, 25 тур
3 : 1
Завершен
Хайфон
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча ПВФ-КАНД - Хайфон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
ПВФ
Новости команд
Все
ПВФ-КАНД
Хайфон
Больше новостей
Последние матчи
Все
ПВФ-КАНД
Хайфон
Вьетнам. Лига V, Relegation
ПВФ-КАНД
1 : 2
12.06.2026
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хайфон
1 : 1
07.06.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
ПВФ-КАНД
3 : 1
31.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Дананг
2 : 0
23.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, Relegation
ПВФ-КАНД
1 : 2
12.06.2026
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 25 тур
ПВФ-КАНД
3 : 1
31.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Вьеттел
1 : 1
22.05.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 23 тур
ПВФ-КАНД
0 : 4
17.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хайфон
1 : 1
07.06.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
ПВФ-КАНД
3 : 1
31.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Дананг
2 : 0
23.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хайфон
4 : 2
16.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Нин Бин
2 : 1
09.05.2026
Хайфон
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+