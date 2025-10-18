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Намдинь - Биньзыонг: обзор матча 18 октября 2025

Намдинь
18.10.2025, суббота, 14:00
Вьетнам. Лига V, 7 тур
1 : 2
Завершен
Биньзыонг
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Намдинь - Биньзыонг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Тиен Труонг
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Намдинь
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хайфон
1 : 1
07.06.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Биньзыонг
3 : 1
07.06.2026
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Конг Ан Ханой
2 : 1
31.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хайфон
1 : 1
07.06.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Намдинь
0 : 2
17.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Конг Ан Ханой
3 : 2
10.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Биньзыонг
3 : 1
07.06.2026
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Конг Ан Ханой
2 : 1
31.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Биньзыонг
0 : 1
24.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хайфон
4 : 2
16.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Дананг
2 : 0
08.05.2026
Биньзыонг
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