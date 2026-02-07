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Нин Бин - Хоангань: обзор матча 07 февраля 2026

Нин Бин
07.02.2026, суббота, 14:00
Вьетнам. Лига V, 13 тур
1 : 2
Завершен
Хоангань
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Нин Бин - Хоангань
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Стадион:
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Нин Бин
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Биньзыонг
3 : 1
07.06.2026
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хоангань
3 : 1
31.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Сонглам Нгеан
1 : 2
16.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Нин Бин
2 : 1
09.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Биньзыонг
3 : 1
07.06.2026
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хоангань
3 : 1
31.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Тханьхоа
1 : 1
23.05.2026
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хоангань
0 : 2
17.05.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хоангань
1 : 2
10.05.2026
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