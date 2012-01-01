Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|44
|Аль-Акиди Наваф
|Вра
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|21
|Гонсалес Альваро
|Защ
|33
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|13
|Конан
|Защ
|27
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|5
|Аль-Амри Абдулелах
|Защ
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|2
|Аль-Ганнам Султан
|Защ
|29
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|3
|Маду Абдулла
|Защ
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.9 млн.
|8
|Фофана Секо
|Пол
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Брозович Марсело
|Пол
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Густаво Луис
|Пол
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|94
|Талиска
|Пол
|29
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Мартинес Гонсало
|Пол
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|19
|Аль-Хассан Али
|Пол
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.65 млн.
|14
|Аль-Наджеи Сами
|Пол
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.65 млн.
|17
|аль-Хаибари Абдулла
|Пол
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Роналду Криштиану
|Нап
|38
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 82.5 млн.
|29
|Гариб Абдулрахман
|Нап
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 2.2 млн.
|11
|Аль-Ганнам Халид
|Нап
|22
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.75 млн.
|77
|Машарипов Жалолиддин
|Нап
|29
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 4