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    Аль-Наср - состав

    Город Эр-Рияд
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Сайт alnassr.sa/#/
    Стадион Аль-Авивал
    Тренер Луиш Каштру
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    44 Аль-Акиди Наваф Саудовская Аравия Вра 23 0 0 0 0 0 € 0.2 млн.
    21 Гонсалес Альваро Испания Защ 33 0 0 0 0 0 -
    13 Конан Кот-д'Ивуар Защ 27 0 0 0 0 0 -
    5 Аль-Амри Абдулелах Саудовская Аравия Защ 26 0 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    2 Аль-Ганнам Султан Саудовская Аравия Защ 29 0 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    3 Маду Абдулла Саудовская Аравия Защ 30 0 0 0 0 0 € 0.9 млн.
    8 Фофана Секо Франция Пол 28 0 0 0 0 0 -
    77 Брозович Марсело Хорватия Пол 30 0 0 0 0 0 -
    18 Густаво Луис Бразилия Пол 35 0 0 0 0 0 -
    94 Талиска Бразилия Пол 29 0 0 0 0 0 -
    10 Мартинес Гонсало Аргентина Пол 30 0 0 0 0 0 -
    19 Аль-Хассан Али Саудовская Аравия Пол 26 0 0 0 0 0 € 0.65 млн.
    14 Аль-Наджеи Сами Саудовская Аравия Пол 26 0 0 0 0 0 € 0.65 млн.
    17 аль-Хаибари Абдулла Саудовская Аравия Пол 26 0 0 0 0 0 -
    7 Роналду Криштиану Португалия Нап 38 0 0 0 0 0 € 82.5 млн.
    29 Гариб Абдулрахман Саудовская Аравия Нап 26 0 0 0 0 0 € 2.2 млн.
    11 Аль-Ганнам Халид Саудовская Аравия Нап 22 0 0 0 0 0 € 0.75 млн.
    77 Машарипов Жалолиддин Узбекистан Нап 29 0 0 0 0 0 € 3 млн.
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 4
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