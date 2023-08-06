ЦСКА предложили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клубу предложены услуги английского полузащитника Джесси Лингарда.

«Теоретическая возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда, когда игрок на рынке, трансферное окно открыто и клуб ищет усиление. Лингард – на рынке, и его агенты, посредники могут предлагать услуги футболиста в разных странах в разные клубы. Он был предложен.

Его кандидатура обсуждается. Но вы должны понимать, что формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, посредники присылают разные ссылки на Transfermarkt. Пул игроков и возможностей очень большой – нет такого, что есть один условный Лингард или Виктор Давила. Кандидатов много, это процесс постоянный», – сказал Брейдо.