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    • ЦСКА предложили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии

    ЦСКА предложили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клубу предложены услуги английского полузащитника Джесси Лингарда.

    «Теоретическая возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда, когда игрок на рынке, трансферное окно открыто и клуб ищет усиление. Лингард – на рынке, и его агенты, посредники могут предлагать услуги футболиста в разных странах в разные клубы. Он был предложен.

    Его кандидатура обсуждается. Но вы должны понимать, что формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, посредники присылают разные ссылки на Transfermarkt. Пул игроков и возможностей очень большой – нет такого, что есть один условный Лингард или Виктор Давила. Кандидатов много, это процесс постоянный», – сказал Брейдо.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.08.2023 09:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 6 августа, 10:13

      Видно он такой крутой игрок раз не мог найти клуб в Англии даже в топ-5 Чемпионшипа и говорили дураку оставайся в Вест Хэме, но нет главное деньги

      1
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      Рейтинг: +2327

      Dr.Metal 6 августа, 09:39

      Зенит купит

      1
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 09:29

      Спившийся любитель пива, наверно?

      0
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