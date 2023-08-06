ЦСКА предложили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клубу предложены услуги английского полузащитника Джесси Лингарда.
«Теоретическая возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда, когда игрок на рынке, трансферное окно открыто и клуб ищет усиление. Лингард – на рынке, и его агенты, посредники могут предлагать услуги футболиста в разных странах в разные клубы. Он был предложен.
Его кандидатура обсуждается. Но вы должны понимать, что формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, посредники присылают разные ссылки на Transfermarkt. Пул игроков и возможностей очень большой – нет такого, что есть один условный Лингард или Виктор Давила. Кандидатов много, это процесс постоянный», – сказал Брейдо.
- Последним клубом 30-летнего Лингарда был «Ноттингем Форест».
- У него 32 матча за сборную Англии и 6 голов.
- Лингард – воспитанник «Манчестер Юнайтед», у него за команду 149 матчей в АПЛ и 20 голов.