Скоулз: «Лингард сказал мне, что в раздевалке «Манчестер Юнайтед» катастрофа»

слава богу милан пронесло с этим клоуном
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выдал инсайд о внутренней ситуации в клубе. У игроков нет взаимопонимания.
«На днях я быстро поговорил с Джесси Лингардом. Уверен, он не будет возражать, если я передам, что в раздевалке просто катастрофа», – сказал Скоулз.
- «МЮ» накануне уступил «Арсеналу» (1:3) в 34-м туре АПЛ.
- Команда идет в 6 очках от зоны Лиги чемпионов.
- Летом манчестерцев примет Эрик тен Хаг.
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