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Скоулз: «Лингард сказал мне, что в раздевалке «Манчестер Юнайтед» катастрофа»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выдал инсайд о внутренней ситуации в клубе. У игроков нет взаимопонимания.

«На днях я быстро поговорил с Джесси Лингардом. Уверен, он не будет возражать, если я передам, что в раздевалке просто катастрофа», – сказал Скоулз.

  • «МЮ» накануне уступил «Арсеналу» (1:3) в 34-м туре АПЛ.
  • Команда идет в 6 очках от зоны Лиги чемпионов.
  • Летом манчестерцев примет Эрик тен Хаг.

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Источник: твиттер MUFC Scoop

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Комментарии4
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    Рейтинг: +954

    mama1991 8 минут назад

    слава богу милан пронесло с этим клоуном

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    Рейтинг: +1447

    22 raza chemp 12 минут назад

    Если в раздевалке катастрофа значит у тренера нет связи с командой и именно он "потерял раздевалку" , порас ним прощаться

    0
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    Рейтинг: +66

    Таврида 44 минуты назад

    Сколько РЖД заплатили МЮ чтобы сплавить Рангника?

    1
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    Рейтинг: +1706

    Bozigit 1 час назад

    Все верно

    0
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