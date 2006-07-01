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    «МЮ» не отпустит Лингарда в «Вест Хэм» зимой. В лондонском клубе видят конкурента за место в топ-4 АПЛ

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не перейдет в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно, сообщает The Mirror.

    Клуб из Манчестера не отпустит 29-летнего англичанина зимой, потому что видит в лондонском клубе конкурента за место в топ-4 АПЛ.

    Сам футболист хочет вернуться в «Вест Хэм», однако это случится только по окончании сезона.

    • Сообщалось, что Лингард интересен «Барселоне» и «Милану».
    • В сезоне АПЛ у него 8 матчей, 2 гола.
    • Он не выходил в старте «МЮ» 2 года.
    • «МЮ» идет на 7-м месте в АПЛ. «Вест Хэм» – 5-й.

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    Источник: The Mirror

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