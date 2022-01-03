«МЮ» не отпустит Лингарда в «Вест Хэм» зимой. В лондонском клубе видят конкурента за место в топ-4 АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не перейдет в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно, сообщает The Mirror.
Клуб из Манчестера не отпустит 29-летнего англичанина зимой, потому что видит в лондонском клубе конкурента за место в топ-4 АПЛ.
Сам футболист хочет вернуться в «Вест Хэм», однако это случится только по окончании сезона.
- Сообщалось, что Лингард интересен «Барселоне» и «Милану».
- В сезоне АПЛ у него 8 матчей, 2 гола.
- Он не выходил в старте «МЮ» 2 года.
- «МЮ» идет на 7-м месте в АПЛ. «Вест Хэм» – 5-й.
Источник: The Mirror