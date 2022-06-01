Лингард ушел из «МЮ» после восьми лет в клубе

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника Джесси Лингарда.

29-летний англичанин станет свободным агентом в конце июне, когда истечет его контракт.

Лингард – воспитанник клуба. Он дебютировал за основу в 2014 году.

Лингард провел 232 матча за «МЮ», забил 35 голов и отдал 21 ассист.

Сообщалось, что Джесси может вернуться в «Вест Хэм», за который играл на правах аренды.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?