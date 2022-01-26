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    «МЮ» просит у «Ньюкасла» 12 миллионов за аренду Лингарда, если клуб останется в АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» выдвинул «Ньюкаслу» условия, при исполнении которых клуб может арендовать Джесси Лингарда. Во-первых, заемщик должен полностью взять на себя зарплату игрока.

    Кроме того, «Ньюкасл» должен выплатить 2,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве оплаты аренды и 12 миллионов в случае сохранения места в АПЛ.

    • Также Лингард интересен «Тоттенхэму».
    • 29-летний игрок стоит 22 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ у Лингарда 9 матчей, 2 гола.

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    Источник: ESPN

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    26.01.2022 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57249

      portero 1 час назад

      Нефигасе аппетиты, хорошо хотят подоить...

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