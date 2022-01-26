«МЮ» просит у «Ньюкасла» 12 миллионов за аренду Лингарда, если клуб останется в АПЛ

Нефигасе аппетиты, хорошо хотят подоить...
«Манчестер Юнайтед» выдвинул «Ньюкаслу» условия, при исполнении которых клуб может арендовать Джесси Лингарда. Во-первых, заемщик должен полностью взять на себя зарплату игрока.
Кроме того, «Ньюкасл» должен выплатить 2,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве оплаты аренды и 12 миллионов в случае сохранения места в АПЛ.
- Также Лингард интересен «Тоттенхэму».
- 29-летний игрок стоит 22 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ у Лингарда 9 матчей, 2 гола.
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