«МЮ» просит у «Ньюкасла» 12 миллионов за аренду Лингарда, если клуб останется в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выдвинул «Ньюкаслу» условия, при исполнении которых клуб может арендовать Джесси Лингарда. Во-первых, заемщик должен полностью взять на себя зарплату игрока.

Кроме того, «Ньюкасл» должен выплатить 2,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве оплаты аренды и 12 миллионов в случае сохранения места в АПЛ.

Также Лингард интересен «Тоттенхэму».

29-летний игрок стоит 22 миллиона евро.

В сезоне АПЛ у Лингарда 9 матчей, 2 гола.

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