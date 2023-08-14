Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • В ЦСКА ответили, перейдет ли в клуб бывший игрок «МЮ» Лингард

    В ЦСКА ответили, перейдет ли в клуб бывший игрок «МЮ» Лингард

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе в клуб Джесси Лингарда.

    Ранее сообщалось, что бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии предложили московскому клубу этим летом. Его кандидатура обсуждалась.

    «Окажется ли Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», – сказал Брейдо.

    • Лингард – воспитанник «МЮ», у него за команду 149 матчей в АПЛ и 20 голов.
    • Полузащитник провел 32 матча за сборную Англии.
    • Сейчас игрок находится без клуба.

    Новости по теме
    ЦСКА предложили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 3
    10 самых провальных трансферов евросезона от Goal 1
    Лингард рассказал о причинах своей алкогольной зависимости
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 