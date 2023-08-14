В ЦСКА ответили, перейдет ли в клуб бывший игрок «МЮ» Лингард

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе в клуб Джесси Лингарда.

Ранее сообщалось, что бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии предложили московскому клубу этим летом. Его кандидатура обсуждалась.

«Окажется ли Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», – сказал Брейдо.