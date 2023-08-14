В ЦСКА ответили, перейдет ли в клуб бывший игрок «МЮ» Лингард

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе в клуб Джесси Лингарда.
Ранее сообщалось, что бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии предложили московскому клубу этим летом. Его кандидатура обсуждалась.
«Окажется ли Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», – сказал Брейдо.
- Лингард – воспитанник «МЮ», у него за команду 149 матчей в АПЛ и 20 голов.
- Полузащитник провел 32 матча за сборную Англии.
- Сейчас игрок находится без клуба.
Источник: ТАСС