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Руни: «После одного из поражений «МЮ» Погба и Лингард танцевали в раздевалке»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как отреагировали на одно из поражений его экс-партнеры Поль Погба и Джесси Лингард. Оба по-прежнему в «МЮ».

«Я помню, как однажды, когда я пришел на тренировку на следующий день после поражения, я все еще был очень зол и пошел в раздевалку с Майклом Кэрриком. Мы увидели Джесси Лингарда и Поля Погба, танцующими под музыку», – рассказал Руни.

  • Руни сейчас тренирует «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.
  • С «МЮ» он брал Лигу чемпионов.
  • Сейчас манчестерцы идут в АПЛ вне зоны Лиги чемпионов.

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Источник: твиттер Man United News

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