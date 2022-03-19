Руни: «После одного из поражений «МЮ» Погба и Лингард танцевали в раздевалке»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как отреагировали на одно из поражений его экс-партнеры Поль Погба и Джесси Лингард. Оба по-прежнему в «МЮ».

«Я помню, как однажды, когда я пришел на тренировку на следующий день после поражения, я все еще был очень зол и пошел в раздевалку с Майклом Кэрриком. Мы увидели Джесси Лингарда и Поля Погба, танцующими под музыку», – рассказал Руни.

Руни сейчас тренирует «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.

С «МЮ» он брал Лигу чемпионов.

Сейчас манчестерцы идут в АПЛ вне зоны Лиги чемпионов.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery