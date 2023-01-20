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    Лингард рассказал о причинах своей алкогольной зависимости

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заявил, что страдал от алкогольной зависимости.

    Футболист рассказал, что часто пил перед сном, чтобы успокоиться, но это лишь усугубляло ситуацию.

    «Я не переставал подвергаться абьюзу, был совершенно подавлен, а мне надо было играть. Я проходил через такие вещи, о которых вы и понятия не имеете. Я чувствовал, что несу всю тяжесть мира на своих плечах», — сказал Лингард в подкасте The Diary Of A CEO.

    • Лингард летом перешел в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Юнайтед».
    • В этом сезоне он провел 14 матчей в АПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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