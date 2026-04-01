2 апреля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Флуминенсе» примет «Коринтианс». Хозяева занимают 4-е место с 16 очками после 8 туров, гости расположились на 11-й строчке с 10 очками. «Флуминенсе» демонстрирует мощную атаку, тогда как «Коринтианс» переживает кризис в нападении.

Хозяева находятся в отличной форме. Команда забивает в 11 последних матчах Серии A подряд – впечатляющая голевая серия. В последних 5 играх «Флуминенсе» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Дома команда выступает уверенно: «Флуминенсе» не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей. В личных встречах с «Коринтиансом» дома хозяева не проигрывают в 9 из 11 последних матчей.

Гости подходят к матчу в непростой форме. Команда играет вничью в 3 последних матчах подряд. Атака находится в глубоком кризисе: в последних 5 играх «Коринтианс» забил всего 2 гола (0.40 в среднем). Оборона при этом пропускает 1.00 гола за игру. Лучший бомбардир – Юри Алберто (3 гола в 10 матчах). В личных встречах с «Флуминенсе» в гостях «Коринтианс» имеет сложную статистику: 9 поражений в 11 последних матчах.

Ничья в последнем матче с «Фламенго» (1:1)

Лучший бомбардир: Юри Алберто (3 гола)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Ожидается встреча команды в отличной атакующей форме («Флуминенсе», 1.60 гола за игру) против коллектива с катастрофической атакой («Коринтианс», 0.40 гола). «Флуминенсе» имеет длительную голевую серию (11 матчей) и стабильно играет дома (9 из 11 матчей без поражений). «Коринтианс» не может выиграть 3 матча подряд и практически не забивает. Учитывая атакующую мощь хозяев и оборонительные проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Флуминенсе».

