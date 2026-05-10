11 мая состоится матч 15-го тура бразильской Серии A – дерби штата Сан-Паулу между «Коринтиансом» и «Сан-Паулу». Хозяева переживают тяжeлые времена и балансируют в зоне вылета, а гости идут в лидирующей группе и имеют отличные шансы на медали. Однако дерби есть дерби: статистика, история и принципиальность часто перевешивают текущую форму.

«Коринтианс»

«Тимау» переживает болезненный сезон. Команда застряла на 17-м месте с 15 очками и рискует вылететь из элиты. Однако в последнее время наметились проблески: «Коринтианс» забивает в 5 последних матчах подряд и пропускает в среднем всего 0,60 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Это команда, которая умеет терпеть и огрызаться. Густаво Энрике с 4 голами в 22 матчах не является выдающимся бомбардиром, но в дерби на первый план выходят характер и самоотдача. Поражение от «Мирассола» (1:2) стало досадной осечкой, однако до этого были победы над «Васко да Гама» (1:0) и «Пеньяролем» в Кубке Либертадорес (2:0). Главный козырь «Коринтианса» – домашняя статистика против «Сан-Паулу»: 14 из 15 последних матчей без поражений на своeм поле. Это феноменальная серия, которая даeт огромную психологическую фору.

«Сан-Паулу»

«Трeхцветные» проводят добротный сезон и идут на 4-м месте с 24 очками. Команда отлично обороняется: 0,40 пропущенных мяча в среднем за 5 последних встреч – это лучший показатель в лиге на текущем отрезке. Хонатан Кальери с 11 голами в 24 матчах ведeт команду вперeд, хотя общая результативность оставляет желать лучшего – 0,80 забитых на той же дистанции. Три ничьи подряд – с «Баией» (2:2), «О'Хиггинс» (0:0) и «Мильонариос» (0:0) – говорят о том, что команда испытывает трудности в позиционных атаках. Однако в дерби «Сан-Паулу» забивает «Коринтиансу» в 17 последних матчах подряд – это уникальная серия, которая перекрывает даже домашнюю гегемонию соперника.

Факты о командах:

«Коринтианс»

Не проигрывает дома «Сан-Паулу» в 14 из 15 последних матчей

Забивает в 5 последних встречах подряд

Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Борется за выживание, мотивация запредельная

«Сан-Паулу»

Забивает «Коринтиансу» в 17 последних очных матчах

Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Три ничьи подряд во всех турнирах

Не проигрывает в 8 из 10 последних очных встреч с «Коринтиансом»

История противостояний

«Коринтианс» не проигрывает дома в 14 из 15 последних матчей

«Сан-Паулу» забивает в 17 последних очных встречах

«Сан-Паулу» не проигрывает в 8 из 10 последних личных матчей

Последняя домашняя встреча: победа «Коринтианса» (3:1)

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Сан-Паулу»

Уникальное дерби, где сошлись две мощные серии. «Коринтианс» почти не проигрывает дома «Сан-Паулу» на протяжении 15 матчей. «Сан-Паулу» забивает в ворота «Коринтианса» в 17 встречах подряд. Обе команды умеют обороняться, но в дерби часто включаются эмоции. Учитывая, что хозяева бьются за выживание, а гости трижды подряд сыграли вничью, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки: