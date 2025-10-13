Бразильский талант отказал «Зениту»

«Зенит» не смог купить полузащитника «Коринтианса» Брено Бидона.
20-летний футболист отклонил предложения от петербуржцев и клубов из Саудовской Аравии.
Он настроен продолжить карьеру в Европе. ПСВ готов заплатить за бразильского таланта 9 миллионов евро. Также хавбеком интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Наполи».
- Рыночная стоимость Бидона – 12 миллионов евро.
- За главную команду «Коринтианса» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 87 матчах.
Источник: UOL Esporte