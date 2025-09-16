Введите ваш ник на сайте
Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за 18-летнего бразильца

Сегодня, 21:10
1

«Зенит» заинтересован в нападающем «Коринтианса» Ги Негау. Изначально российский клуб был готов заплатить за форварда 15 миллионов евро. Это предложение было отклонено и ожидается, что петербуржцы увеличат сумму до 18 миллионов.

На футболиста также претендует неназванный английский клуб, который пока не делал предложения по нападающему.

18-летний Ги Негау в этом году провел за основную команду «Коринтианса» 11 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист. В молодежной команде форвард провел 18 встреч, отметился 8 голами и 1 передачей.

  • Срок контракта футболиста с «Коринтиансом» рассчитан до середины 2030 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Ги Негау в 5 миллионов евро.

Источник: страница Fiel Imprensa в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Коринтианс
  • Читайте нас: 