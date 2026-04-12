«Коринтианс» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 2.5

12 апреля 2026 9:41
Коринтианс - Палмейрас
13 апр. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 11 тур
13 апреля в рамках 11-го тура бразильской Серии A состоится принципиальное дерби, в котором «Коринтианс» на своeм поле примет лидера чемпионата «Палмейрас». Хозяева переживают ужасный кризис и не могут выиграть 7 матчей, а гости уверенно возглавляют таблицу и штампуют победы. «Палмейрас» является абсолютным фаворитом.

«Коринтианс»

Хозяева переживают настоящий кошмар. Семь матчей без побед в чемпионате – это катастрофа для клуба с такой историей. В атаке швах – 0.8 гола за игру в последних 5 матчах, Юри Алберто (4 гола) пытается, но в одиночку не вытянуть. Оборона – 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр, но когда ты не забиваешь, даже такая защита не спасает. Дома «Коринтианс» традиционно силeн в личных встречах с «Палмейрасом»: 6 из 8 последних матчей без поражений. Но в нынешней форме это слабое утешение.

«Палмейрас»

«Вердао» выдают фантастический сезон и уверенно лидируют в чемпионате. Команда побеждает в 5 последних матчах и не проигрывает в 6 последних. «Палмейрас» имеет лучшую атаку в лиге (21 гол) и лучшую разницу мячей (+11). В последних 5 играх гости забивают 1.6 гола в среднем и пропускают 0.8. Хосе Лопес (10 голов) – настоящая машина, которая рвeт любую оборону. В личных встречах с «Коринтиансом» «Палмейрас» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а их голевая серия в чемпионате составляет 16 матчей! Это просто феноменально.

Факты о командах

«Коринтианс»

  • Семь матчей без побед – команда в глубоком кризисе
  • В атаке швах: 0.80 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Юри Алберто (4 гола)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних очных матчей с «Палмейрасом»

«Палмейрас»

  • Лидер чемпионата, лучшая атака в лиге (21 гол)
  • Пять побед подряд
  • Забивает в 16 последних матчах – феноменальная серия
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Хосе Лопес (10 голов)

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Палмейрас»

«Палмейрас» сейчас на голову выше «Коринтианса». Хозяева в кризисе: 7 матчей без побед, атака не работает. Гости – лидеры, которые забивают в 16 матчах подряд. Да, дерби есть дерби, и «Коринтианс» дома может цепляться, но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у такой машины. «Палмейрас» будет забивать и, скорее всего, добьeтся победы. «Коринтианс» может забить гол престижа, но не более.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Палмейраса» – коэффициент 2.5
  • Обе забьют – да

Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Палмейрас Коринтианс
