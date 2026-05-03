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«Мирассол» – «Коринтианс»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.2

03 мая 2026 8:07
Мирассол - Коринтианс
04 мая 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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2.20
Победа «Коринтианса» с форой (0)
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4 мая на стадионе «Мирассол» состоится матч 14-го тура бразильской Серии А, в котором «Мирассол» примет «Коринтианс». Встреча аутсайдера и команды, набравшей отличный ход. Хозяева переживают катастрофический сезон, а гости демонстрируют образцовую игру в обороне и имеют колоссальное историческое преимущество.

«Мирассол»

Хозяева находятся в зоне вылета и пропускают в 13 последних матчах Серии А. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Игор Формига с 4 голами в 17 матчах является лучшим бомбардиром. «Мирассол» проигрывает в трeх последних домашних матчах чемпионата и в 15 из 16 последних встреч против «Коринтианса».

«Коринтианс»

«Тимао» подходят к матчу после домашней победы над «Васко да Гама» (1:0) и успешного выступления в Кубке Либертадорес. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних туров и не пропускает в трeх последних матчах Серии А. «Коринтианс» не пропускает в семи последних матчах во всех турнирах – феноменальное достижение. Команда забивает в трeх последних матчах и одержала три победы подряд во всех турнирах. «Коринтианс» не проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Мирассола» и забивает в 15 последних очных встречах.

Факты о командах

«Мирассол»

  • Пропускает в 13 последних матчах Серии А
  • Проигрывает в 3 последних матчах дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Коринтианса»
  • Пропускает в 15 последних очных матчах против «Коринтианса»

«Коринтианс»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • Не пропускает в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Мирассола»
  • Забивает в 15 последних очных матчах против «Мирассола»

Прогноз на матч «Мирассол» – «Коринтианс»

«Коринтианс» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Мирассолу» в 15 из 16 последних матчей, забивая в каждой из этих встреч. Гости не пропускают в семи последних матчах и демонстрируют образцовую игру в обороне. «Мирассол» пропускает в 13 матчах подряд и является одним из главных аутсайдеров. Ожидаем уверенную победу «Коринтианса».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Коринтианса» с форой (0) – коэффициент 2.2
  • Индивидуальный тотал «Мирассола» меньше 0.5

2.20
Победа «Коринтианса» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Коринтианс Мирассол
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