4 мая на стадионе «Мирассол» состоится матч 14-го тура бразильской Серии А, в котором «Мирассол» примет «Коринтианс». Встреча аутсайдера и команды, набравшей отличный ход. Хозяева переживают катастрофический сезон, а гости демонстрируют образцовую игру в обороне и имеют колоссальное историческое преимущество.

«Мирассол»

Хозяева находятся в зоне вылета и пропускают в 13 последних матчах Серии А. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Игор Формига с 4 голами в 17 матчах является лучшим бомбардиром. «Мирассол» проигрывает в трeх последних домашних матчах чемпионата и в 15 из 16 последних встреч против «Коринтианса».

«Коринтианс»

«Тимао» подходят к матчу после домашней победы над «Васко да Гама» (1:0) и успешного выступления в Кубке Либертадорес. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних туров и не пропускает в трeх последних матчах Серии А. «Коринтианс» не пропускает в семи последних матчах во всех турнирах – феноменальное достижение. Команда забивает в трeх последних матчах и одержала три победы подряд во всех турнирах. «Коринтианс» не проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Мирассола» и забивает в 15 последних очных встречах.

Факты о командах

«Мирассол»

Пропускает в 13 последних матчах Серии А

Проигрывает в 3 последних матчах дома

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Коринтианса»

Пропускает в 15 последних очных матчах против «Коринтианса»

«Коринтианс»

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Не пропускает в 3 последних матчах Серии А

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.00 гола за игру

Не проигрывает в 15 из 16 последних матчей против «Мирассола»

Забивает в 15 последних очных матчах против «Мирассола»

Прогноз на матч «Мирассол» – «Коринтианс»

«Коринтианс» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Мирассолу» в 15 из 16 последних матчей, забивая в каждой из этих встреч. Гости не пропускают в семи последних матчах и демонстрируют образцовую игру в обороне. «Мирассол» пропускает в 13 матчах подряд и является одним из главных аутсайдеров. Ожидаем уверенную победу «Коринтианса».

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