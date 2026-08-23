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«Коритиба» – «Коринтианс»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

23 августа 2026 9:59
Коритиба - Коринтианс
24 авг. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Коринтианса»
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Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Коритибой» и «Коринтиансом» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева находятся в нижней части турнирной таблицы, но в последнем туре сумели отобрать очки у «Сан-Паулу» (1:1). Гости, напротив, располагаются выше и имеют подавляющее преимущество в очных встречах – 18 матчей без поражений в 20 последних играх против «Коритибы». Сможет ли «Коритиба» прервать эту многолетнюю гегемонию и взять очки на своем поле, или «Коринтианс» продолжит доминировать и подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Коритиба» попытается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Коринтиансом». В атаке хозяева действуют не слишком эффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а их оборона пропускает 1,20 мяча за тот же период. При этом «Коритиба» пропускает в трeх последних матчах, что создает дополнительные риски. Однако в прошлом туре они сыграли вничью с «Сан-Паулу» (1:1), что может придать уверенности. В очных встречах с «Коринтиансом» статистика удручающая: всего четыре победы в 34 матчах, и в последних встречах хозяева редко забивают. Чтобы добиться успеха, «Коритибе» необходимо кардинально улучшить реализацию моментов и надежность в обороне.

«Коринтианс» подходит к игре с явным преимуществом в классе и очной статистике. Команда не проигрывает в восемнадцати из двадцати последних матчей против «Коритибы», а в гостях в Серии А не уступает в шести из восьми последних встреч. В атаке гости стабильны: в среднем 1,20 гола за последние пять игр, и в очных встречах с этим соперником забивают в семи из девяти последних матчей. Оборона «Коринтианса» действует образцово – всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В стартовых турах команда обыграла «Ред Булл Брагантино» (2:0) и прошла «Росарио Сентраль» в Кубке Либертадорес (1:0). Гости уверенно играют на выезде и имеют психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: «Коринтианс» является безоговорочным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, надeжной обороне и стабильной атаке. «Коритиба» дома опасна, но еe низкая результативность и проблемы в защите не позволяют рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 34 очных матчах «Коринтианс» одержал 20 побед, «Коритиба» – лишь 4, ещe 10 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в восемнадцати из двадцати последних игр против этого соперника и забивают в семи из девяти последних матчей. Текущая форма «Коринтианса» – стабильность в гостях и надeжная оборона, тогда как «Коритиба» испытывает проблемы в атаке и регулярно пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые уверенно играют против этого соперника.

Личные встречи
Побед - 2 (11%)
Ничьих - 6 (33%)
Побед - 10 (56%)
16
Забитых мячей
28
0.89
В среднем за матч
1.56
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 1
13.08.2023
Коритиба
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
10.11.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коритиба
0 : 2
07.12.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 1
13.08.2023
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
10.11.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
3 : 1
21.07.2022
Коритиба
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коритиба
0 : 1
26.11.2020
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 1
20.08.2020
Коритиба
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
3 : 1
12.10.2017
Коритиба
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коритиба
0 : 0
18.06.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коритиба
1 : 1
15.09.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коринтианс
2 : 1
05.06.2016
Коритиба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коринтианс
2 : 1
08.11.2015
Коритиба
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
1 : 1
26.07.2015
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коринтианс
2 : 2
02.11.2014
Коритиба
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коритиба
0 : 0
03.08.2014
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
0 : 1
14.11.2013
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
1 : 0
18.08.2013
Коритиба
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
44
João Pedro Chermont
ЦЗ
23
Тиаго Косер
ЦЗ
55
Джейси Мараньяо
(К) ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
19
Себастьян Гомес
ЦП
10
Жозуэ
АП
77
Брено Лопес
ПВ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
51
Kauê
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Густаво Энрике
(К) ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Аллан
ЦП
7
Брено Бидон
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
19
Андре Каррильо
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коритиба
13
Кейллер
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
86
Lucas Taverna
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
16
João Almeida
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
50
Vitor Gonçalves Tissi
ЦП
18
Paulo Roberto
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
28
Fabinho
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Коринтианс
40
Felipe Longo
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Чока
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
61
Dieguinho
ЦП
35
Шарлес
ЦП
54
Bahia
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
56
Guilherme Inácio
ЦФ
4-1-1-3-1
1
26
Мело
23
Косер
55
Мараньяо
44
21
Сантос
19
Гомес
32
Роша
10
Жозуэ
77
Лопес
7
Лавега
4-1-2-2-1
51
20
3
Паулиста
13
Энрике
26
Ангилери
14
Раниэле
29
Аллан
7
Бидон
19
Каррильо
37
Сезар
18
Рауль
7
Лавега
28
28
7
Лавега
10
Жозуэ
88
Собрал
88
Собрал
10
Жозуэ
32
Роша
18
18
32
Роша
20
23
Перейра
23
Перейра
20
18
Рауль
10
Депай
10
Депай
18
Рауль
7
Бидон
56
56
7
Бидон
19
Каррильо
61
61
19
Каррильо
37
Сезар
77
Лингард
77
Лингард
37
Сезар
Остались в запасе
Коритиба
Коринтианс
86
Lucas Taverna
ЦЗ
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
78
Ренато Маркес
ЦФ
16
João Almeida
ЦЗ
50
Vitor Gonçalves Tissi
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
80
Алекс Сантана
ЦП
40
Felipe Longo
ВР
4
Чока
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
54
Bahia
ЦП
46
Уго Фариас
ЛЗ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
86
Lucas Taverna
ЦЗ
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
78
Ренато Маркес
ЦФ
16
João Almeida
ЦЗ
50
Vitor Gonçalves Tissi
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
Остались в запасе
80
Алекс Сантана
ЦП
40
Felipe Longo
ВР
4
Чока
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
54
Bahia
ЦП
46
Уго Фариас
ЛЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коритиба
Точно не сыграют
Брайан Окампо
ЛВ
Тинга
ЦЗ
Лукас Ронье
РФ
Педро Ранхел
ВР
Коринтианс
Точно не сыграют
Андре Каррильо
ЦП
Родриго Гарро
АП
Kayke Ferrari
ЦФ
Закария Лабиад
АП
Витиньо
ЛВ
Юри Алберто
ЦФ
Андре Рамальо
ЦЗ
Уго Соуза
ВР
Матеус Биду
ЛЗ
Матеузиньо
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Коринтианса» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей, а также проблемы «Коритибы» в нападении и защите делают исход очевидным. Хозяева могут попытаться забить, но их низкая результативность вряд ли позволит им отобрать очки у такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Коринтианса» с коэффициентом 2.5. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Коритибой» и «Коринтиансом» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 01:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Коритиба» – «Коринтианс»: смотреть онлайн.

2.50
Победа «Коринтианса»
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Коринтианс Коритиба
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