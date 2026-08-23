Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Коритибой» и «Коринтиансом» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева находятся в нижней части турнирной таблицы, но в последнем туре сумели отобрать очки у «Сан-Паулу» (1:1). Гости, напротив, располагаются выше и имеют подавляющее преимущество в очных встречах – 18 матчей без поражений в 20 последних играх против «Коритибы». Сможет ли «Коритиба» прервать эту многолетнюю гегемонию и взять очки на своем поле, или «Коринтианс» продолжит доминировать и подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Коритиба» попытается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Коринтиансом». В атаке хозяева действуют не слишком эффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а их оборона пропускает 1,20 мяча за тот же период. При этом «Коритиба» пропускает в трeх последних матчах, что создает дополнительные риски. Однако в прошлом туре они сыграли вничью с «Сан-Паулу» (1:1), что может придать уверенности. В очных встречах с «Коринтиансом» статистика удручающая: всего четыре победы в 34 матчах, и в последних встречах хозяева редко забивают. Чтобы добиться успеха, «Коритибе» необходимо кардинально улучшить реализацию моментов и надежность в обороне.

«Коринтианс» подходит к игре с явным преимуществом в классе и очной статистике. Команда не проигрывает в восемнадцати из двадцати последних матчей против «Коритибы», а в гостях в Серии А не уступает в шести из восьми последних встреч. В атаке гости стабильны: в среднем 1,20 гола за последние пять игр, и в очных встречах с этим соперником забивают в семи из девяти последних матчей. Оборона «Коринтианса» действует образцово – всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В стартовых турах команда обыграла «Ред Булл Брагантино» (2:0) и прошла «Росарио Сентраль» в Кубке Либертадорес (1:0). Гости уверенно играют на выезде и имеют психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: «Коринтианс» является безоговорочным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, надeжной обороне и стабильной атаке. «Коритиба» дома опасна, но еe низкая результативность и проблемы в защите не позволяют рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 34 очных матчах «Коринтианс» одержал 20 побед, «Коритиба» – лишь 4, ещe 10 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в восемнадцати из двадцати последних игр против этого соперника и забивают в семи из девяти последних матчей. Текущая форма «Коринтианса» – стабильность в гостях и надeжная оборона, тогда как «Коритиба» испытывает проблемы в атаке и регулярно пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые уверенно играют против этого соперника.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Коринтианса» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей, а также проблемы «Коритибы» в нападении и защите делают исход очевидным. Хозяева могут попытаться забить, но их низкая результативность вряд ли позволит им отобрать очки у такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Коринтианса» с коэффициентом 2.5. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Коритибой» и «Коринтиансом» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 01:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».