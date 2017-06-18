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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Коринтианс
Коритиба - Коринтианс: обзор матча 18 июня 2017
Коритиба
18.06.2017, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Коритиба - Коринтианс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
- : -
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
1 : 1
12.10.2026
Ботафого
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
0 : 0
11.10.2026
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Коритиба
Коринтианс
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
09:50
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
09:27
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
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26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
09:27
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
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«Флуминенсе» – «Коритиба»: битва за топ-4 против голевой серии гостей, выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
09:50
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
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«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
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