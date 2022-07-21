Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Коритиба
Коринтианс - Коритиба: обзор матча 21 июля 2022
Коринтианс
21.07.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
36'
Р. Гедес
67'
Адсон
85'
Р. Густаво
54'
Л. Кастан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Коритиба
90'
+2
Желтая карточка
А. Мартинес
87'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Натанаэл
87'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Вал
87'
Замена
B.
️️️️
В. Фариас
ГОЛ! 3:1!
Р. Густаво
Пас отдал
Г. Силва
85'
82'
Желтая карточка
В. Фариас
72'
Замена
А. Мартинес
️️️️
R.
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Майкон
69'
ГОЛ! 2:1!
Адсон
Пас отдал
Р. Густаво
67'
Замена
Адсон
️️️️
Рони
65'
Замена
Г. Силва
️️️️
Р. Гедес
65'
Замена
Жулиано
️️️️
Виллиан
65'
54'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастан
Пас отдал
Г. де лос Сантос
Замена
Фагнер
️️️️
Р. Рамуш
46'
Желтая карточка
Р. Рамуш
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гедес
36'
16'
Желтая карточка
Вал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
8
Майкон
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Коритиба
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
20
Régis
ЦП
97
Вал
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Коритиба
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
14
Pablo García
ЦП
25
Bernardo
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
19
Robinho
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
4-3-2-1
1
Кассио
6
Питон
4
Жил
34
Густаво
2
Рамуш
8
Майкон
30
Кантильо
70
Рони
10
Гедес
10
Виллиан
9
Алберто
3-2-2-4
3
де лос Сантос
4
Кастан
6
Эжидио
20
97
Вал
11
Манга
14
Пайшао
2
Натанаэл
8
Фариас
99
Гамальо
23
8
Майкон
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
8
Майкон
2
Рамуш
23
Фагнер
23
Фагнер
2
Рамуш
10
Виллиан
20
Жулиано
20
Жулиано
10
Виллиан
10
Гедес
19
Силва
19
Силва
10
Гедес
70
Рони
28
Адсон
28
Адсон
70
Рони
2
Натанаэл
45
Мендес
45
Мендес
2
Натанаэл
8
Фариас
25
25
8
Фариас
97
Вал
19
Андерсон
19
Андерсон
97
Вал
20
9
Мартинес
9
Мартинес
20
Остались в запасе
Коринтианс
Коритиба
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
14
Pablo García
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
19
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
14
Pablo García
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
19
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Коринтианс - Коритиба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Коритиба
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+