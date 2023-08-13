Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Коритиба
Коринтианс - Коритиба: обзор матча 13 августа 2023
Коринтианс
13.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
51'
Жил
54'
Ю. Алберто
67'
Уэсли
28'
Мурильо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Коритиба
Желтая карточка
Майкон
90'
+4
89'
Замена
R. Assis
️️️️
Робсон
84'
Желтая карточка
Энрике
Замена
М. Рохас
️️️️
Ю. Алберто
81'
78'
Замена
L.
️️️️
М. Бьянки
Замена
Жулиано
️️️️
Р. Аугусто
71'
ГОЛ! 3:1!
Уэсли
Пас отдал
Адсон
67'
62'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Франсержио
62'
Замена
Андрей
️️️️
С. Гомес
ГОЛ! 2:1!
Ю. Алберто
54'
ГОЛ! 1:1!
Жил
51'
Замена
М. Биду
️️️️
Ф. Сантос
46'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Фагнер
46'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Мурильо
Желтая карточка
Фагнер
26'
20'
Желтая карточка
В. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Майкон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
28
Адсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
19
Себастьян Гомес
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
15
Франсержио
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Рони
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
7
Андрей
ОП
8
Виллиан Фариас
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
5
Мурильо
23
Фагнер
20
Москардо
8
Майкон
7
Аугусто
36
Оливейра
9
Алберто
28
Адсон
3-3-4
22
Габриэл
13
Кушчевич
3
Энрике
29
19
Гомес
18
Бьянки
15
Франсержио
9
10
Морено
30
Робсон
12
Луис
6
Сантос
21
Биду
21
Биду
6
Сантос
23
Фагнер
4
Мендес
4
Мендес
23
Фагнер
9
Алберто
7
Рохас
7
Рохас
9
Алберто
7
Аугусто
20
Жулиано
20
Жулиано
7
Аугусто
19
Гомес
7
Андрей
7
Андрей
19
Гомес
30
Робсон
97
97
30
Робсон
15
Франсержио
21
Барбоза
21
Барбоза
15
Франсержио
18
Бьянки
28
28
18
Бьянки
Остались в запасе
Коринтианс
Коритиба
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
27
Луан Полли
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Коринтианс - Коритиба
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Коритиба
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+