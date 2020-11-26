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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Коринтианс
Коритиба - Коринтианс: обзор матча 26 ноября 2020
Коритиба
26.11.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
21'
Ф. Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Коринтианс
86'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Хавьер
86'
Замена
Эдерсон
️️️️
Габриэль
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
G. Augusto
82'
Замена
M. Galdezani
️️️️
М. Салес
82'
Желтая карточка
G. Augusto
78'
76'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Луан
76'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Рони
Замена
O.
️️️️
М. Буэно
76'
69'
Желтая карточка
Фагнер
69'
Замена
Эвералдо
️️️️
Л. Питон
63'
Желтая карточка
Луан
Замена
B. Lucumí
️️️️
Робсон
63'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Сантос
Желтая карточка
М. дос Сантос
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Маттеус
ЦП
30
Робсон
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
31
Yan Sasse
ЦП
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
77
Osman
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
2-1-2-5
22
дос Сантос
2
Матеус
95
Салес
8
Буэно
27
Маттеус
44
7
10
35
84
3-3-2-1-1
1
Кассио
4
Жил
4
Мендес
23
Фагнер
6
Питон
39
Хавьер
6
Сантос
70
Рони
6
Габриэль
7
Луан
21
Жо
95
Салес
20
20
95
Салес
30
Робсон
70
70
30
Робсон
10
30
30
10
8
Буэно
77
77
8
Буэно
39
Хавьер
29
Камачо
29
Камачо
39
Хавьер
70
Рони
11
Перейра
11
Перейра
70
Рони
7
Луан
26
Касарес
26
Касарес
7
Луан
6
Питон
37
Эвералдо
37
Эвералдо
6
Питон
6
Габриэль
13
Эдерсон
13
Эдерсон
6
Габриэль
Остались в запасе
Коритиба
Коринтианс
6
Натан Силва
ЦЗ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
14
Nathan Otavio
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
34
Рауль Густаво
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
6
Натан Силва
ЦЗ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
14
Nathan Otavio
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Коритиба - Коринтианс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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