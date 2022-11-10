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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Коринтианс
Коритиба - Коринтианс: обзор матча 10 ноября 2022
Коритиба
10.11.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Коринтианс
10'
А. Манга
37'
А. Манга (П)
30'
Д. Кейрос
48'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Коринтианс
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Алберто
Желтая карточка
B. Gomes
90'
+2
Желтая карточка
Д. Чансельор
86'
Замена
B.
️️️️
Ф. Даниэл
84'
80'
Замена
Майкон
️️️️
Р. Гедес
74'
Замена
Рони
️️️️
Ф. Вера
72'
Замена
Р. Густаво
️️️️
Б. Мело
Замена
Варлей
️️️️
R.
70'
Замена
Л. Гамальо
️️️️
М. Кадорини
60'
53'
Желтая карточка
М. Витал
48'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Алберто
Пас отдал
Р. Гедес
46'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Рамиро
46'
Замена
М. Витал
️️️️
Жулиано
38'
Красная карточка
Б. Мендес
38'
Желтая карточка
Кассио
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Манга
37'
36'
Желтая карточка
Ф. Вера
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кейрос
Пас отдал
Ю. Алберто
Желтая карточка
Габриэл
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Манга
Пас отдал
R.
10'
9'
Желтая карточка
Р. Гедес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
20
Régis
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
1
Кассио
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
17
Рамиро
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Коритиба
2
Варлей
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
75
Biel
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
99
Лео Гамальо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
39
Хавьер
ОП
10
Матеус Витал
ЦП
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Майкон
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
2-2-2-4
22
Габриэл
4
Кастан
4
Чансельор
20
21
11
Манга
7
Даниэл
2
Натанаэл
20
15
99
Кадорини
4-1-2-2-1
1
Кассио
30
Ренан
2
Бальбуэна
4
Мендес
26
Мело
15
Вера
37
Ду Кейрос
17
Рамиро
20
Жулиано
10
Гедес
9
Алберто
20
2
Варлей
2
Варлей
20
7
Даниэл
75
75
7
Даниэл
99
Кадорини
99
Гамальо
99
Гамальо
99
Кадорини
17
Рамиро
2
Рамуш
2
Рамуш
17
Рамиро
26
Мело
34
Густаво
34
Густаво
26
Мело
20
Жулиано
10
Витал
10
Витал
20
Жулиано
15
Вера
70
Рони
70
Рони
15
Вера
10
Гедес
8
Майкон
8
Майкон
10
Гедес
Остались в запасе
Коритиба
Коринтианс
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
1
Карлос Мигел
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Коритиба - Коринтианс
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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