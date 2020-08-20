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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Коритиба
Коринтианс - Коритиба: обзор матча 20 августа 2020
Коринтианс
20.08.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
38'
Л. Натель
49'
Жо
87'
Г. Силва
42'
S.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Коритиба
ГОЛ! 3:1!
Г. Силва
87'
78'
Замена
L. Henrique
️️️️
М. Буэно
78'
Замена
М. Салес
️️️️
M. Galdezani
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
76'
64'
Замена
W.
️️️️
Робсон
64'
Замена
И. Жезус
️️️️
N.
ГОЛ! 2:1!
Жо
Пас отдал
Р. Оливейра
49'
42'
ГОЛ! 1:1!
S.
Пас отдал
В. Матеус
ГОЛ! 1:0!
Л. Натель
38'
28'
Желтая карточка
P.
Пенальти не реализован!
Жо
26'
Желтая карточка
Р. Оливейра
17'
15'
Красная карточка
Y. Sasse
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
21
Жо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
91
Patrick
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
17
Mauro Boselli
ЦФ
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
95
Матеус Салес
ОП
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
4-2-3
1
Кассио
17
Сидклей
23
Фагнер
22
Авелар
4
Жил
30
Кантильо
17
Рамиро
19
Натель
32
21
Жо
1-2-5
2
Матеус
8
Буэно
31
20
99
84
30
Робсон
17
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
19
Силва
19
Силва
Габриэль
13
Эдерсон
13
Эдерсон
Габриэль
20
95
Салес
95
Салес
20
8
Буэно
28
28
8
Буэно
30
Робсон
10
10
30
Робсон
17
11
Жезус
11
Жезус
17
Остались в запасе
Коринтианс
Коритиба
6
Лукас Питон
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
36
Руан Оливейра
АП
39
Хавьер
ОП
7
Луан
АП
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
43
Rafael Lima
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
6
Лукас Питон
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
36
Руан Оливейра
АП
39
Хавьер
ОП
7
Луан
АП
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
17
Mauro Boselli
ЦФ
Остались в запасе
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
43
Rafael Lima
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Коринтианс - Коритиба
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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