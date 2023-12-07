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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Коринтианс
Коритиба - Коринтианс: обзор матча 07 декабря 2023
Коритиба
07.12.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Коринтианс
11'
Ф. Вера
21'
А. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Коринтианс
81'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Ромеро
75'
Замена
Уэсли
️️️️
Ю. Алберто
68'
Замена
Гиоване
️️️️
Биро
Замена
М. Бьянки
️️️️
В. Фариас
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Ромеро
Пас отдал
Ю. Алберто
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вера
Пас отдал
М. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
7
Андрей
ОП
19
Себастьян Гомес
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
18
Матеус Бьянки
ЦП
25
Jorge Vinicius Ribeiro Da Silva
ЦП
11
Лукас Ронье
ЦП
10
Марселино Морено
АП
5
Mauricio
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
36
Руан Оливейра
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
3-3-2-2
1
83
55
3
8
Фариас
7
Андрей
2
Натанаэл
19
Гомес
20
9
37
Сезар
4-1-1-3-1
1
Мигел
16
Каэтано
4
Жил
23
Фагнер
21
Биду
15
Вера
30
Кантильо
9
Биро
8
Араухо
11
Ромеро
9
Алберто
8
Фариас
18
Бьянки
18
Бьянки
8
Фариас
9
Алберто
20
Уэсли
20
Уэсли
9
Алберто
11
Ромеро
9
Аугусто
9
Аугусто
11
Ромеро
9
Биро
23
Гиоване
23
Гиоване
9
Биро
Остались в запасе
Коритиба
Коринтианс
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
25
Jorge Vinicius Ribeiro Da Silva
ЦП
11
Лукас Ронье
ЦП
10
Марселино Морено
АП
5
Mauricio
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
33
Матеус Донелли
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Руан Оливейра
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
25
Jorge Vinicius Ribeiro Da Silva
ЦП
11
Лукас Ронье
ЦП
10
Марселино Морено
АП
5
Mauricio
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Руан Оливейра
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Коритиба - Коринтианс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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