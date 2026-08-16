Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Коринтиансом» и «Крузейро» пройдет 17 августа в Сан-Паулу на «Арене Коринтианс». Обе команды находятся в верхней части таблицы: хозяева на 8-м месте с 32 очками, гости – на 5-й строчке с 33 баллами. Коринтианс не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет преимущество в очных встречах, однако Крузейро демонстрирует впечатляющую защиту, пропуская в среднем всего 0,40 гола за последние пять игр, а также не проигрывает в пяти последних матчах. При этом в личных встречах в рамках Серии A гости имеют небольшое преимущество. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые полагаются на организованную оборону и стабильность?

Кто победит в матче

В пользу «Коринтианса» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе и общая статистика очных встреч. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а также не проигрывает в пяти из семи последних встреч против «Крузейро». В атаке хозяева стабильны – они забивают в трех последних очных матчах с этим соперником, а в среднем за последние пять игр забивают 0,80 гола. Защита «Коринтианса» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,60 гола. В предыдущем туре команда обыграла «Брагантино» (2-0), а в Кубке Либертадорес сыграла вничью с «Росарио Сентраль» (0-0). Домашняя поддержка на «Арене Коринтианс» может стать решающим фактором, однако атака хозяев не отличается высокой результативностью, что может помешать им добиться победы.

«Крузейро» подходит к матчу с серьезными козырями. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а ее защита выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола. В атаке гости стабильны – они забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,40 гола. В очных встречах в рамках Серии A «Крузейро» имеет преимущество – он не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Коринтианса». В предыдущем туре «Крузейро» разгромил «Мирассол» (3-1), а в Кубке Либертадорес сыграл вничью с «Фламенго» (1-1). При такой надежной защите и стабильной атаке гости имеют все шансы как минимум не проиграть.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Коринтианс» силен дома, но его атака недостаточно остра, тогда как «Крузейро» надежен в обороне и стабилен в атаке. Учитывая, что в последних очных встречах команды часто обмениваются результатами, а гости имеют преимущество в рамках Серии A, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях статистика разнится: в целом «Коринтианс» не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Крузейро», однако в рамках Серии A «Крузейро» не проигрывает в пяти из семи последних встреч. При этом «Коринтианс» стабильно забивает «Крузейро» в трех последних матчах. Текущая форма «Крузейро» впечатляет (не проигрывают в пяти матчах, 0,40 пропущенных гола за игру), тогда как «Коринтианс» также стабилен (не проигрывают в восьми из десяти матчей). Учитывая баланс сил и историю очных встреч, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: «Коринтианс» силен дома, но его атака недостаточно результативна, тогда как «Крузейро» надежен в обороне и стабилен в атаке. История очных встреч в Серии A говорит в пользу гостей, однако хозяева редко проигрывают на своем поле. Учитывая баланс сил, команды, скорее всего, разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Коринтиансом» и «Крузейро» состоится 17 августа 2026 года в Сан-Паулу на «Арене Коринтианс» и начнется в 01-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.