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«Коринтианс» – «Крузейро»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

16 августа 2026 8:47
Коринтианс - Крузейро
17 авг. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 23 тур
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3.00
Ничья
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Коринтиансом» и «Крузейро» пройдет 17 августа в Сан-Паулу на «Арене Коринтианс». Обе команды находятся в верхней части таблицы: хозяева на 8-м месте с 32 очками, гости – на 5-й строчке с 33 баллами. Коринтианс не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет преимущество в очных встречах, однако Крузейро демонстрирует впечатляющую защиту, пропуская в среднем всего 0,40 гола за последние пять игр, а также не проигрывает в пяти последних матчах. При этом в личных встречах в рамках Серии A гости имеют небольшое преимущество. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые полагаются на организованную оборону и стабильность?

Кто победит в матче

В пользу «Коринтианса» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе и общая статистика очных встреч. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а также не проигрывает в пяти из семи последних встреч против «Крузейро». В атаке хозяева стабильны – они забивают в трех последних очных матчах с этим соперником, а в среднем за последние пять игр забивают 0,80 гола. Защита «Коринтианса» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,60 гола. В предыдущем туре команда обыграла «Брагантино» (2-0), а в Кубке Либертадорес сыграла вничью с «Росарио Сентраль» (0-0). Домашняя поддержка на «Арене Коринтианс» может стать решающим фактором, однако атака хозяев не отличается высокой результативностью, что может помешать им добиться победы.

«Крузейро» подходит к матчу с серьезными козырями. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а ее защита выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола. В атаке гости стабильны – они забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,40 гола. В очных встречах в рамках Серии A «Крузейро» имеет преимущество – он не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Коринтианса». В предыдущем туре «Крузейро» разгромил «Мирассол» (3-1), а в Кубке Либертадорес сыграл вничью с «Фламенго» (1-1). При такой надежной защите и стабильной атаке гости имеют все шансы как минимум не проиграть.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Коринтианс» силен дома, но его атака недостаточно остра, тогда как «Крузейро» надежен в обороне и стабилен в атаке. Учитывая, что в последних очных встречах команды часто обмениваются результатами, а гости имеют преимущество в рамках Серии A, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях статистика разнится: в целом «Коринтианс» не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Крузейро», однако в рамках Серии A «Крузейро» не проигрывает в пяти из семи последних встреч. При этом «Коринтианс» стабильно забивает «Крузейро» в трех последних матчах. Текущая форма «Крузейро» впечатляет (не проигрывают в пяти матчах, 0,40 пропущенных гола за игру), тогда как «Коринтианс» также стабилен (не проигрывают в восьми из десяти матчей). Учитывая баланс сил и историю очных встреч, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 8 (36%)
Ничьих - 7 (32%)
Побед - 7 (32%)
21
Забитых мячей
21
0.95
В среднем за матч
0.95
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
3 : 2
11.12.2016
Коринтианс
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
3 : 0
24.11.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коринтианс
0 : 0
24.07.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коринтианс
2 : 1
20.11.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
3 : 0
07.07.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
1 : 1
20.08.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
2 : 1
16.04.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
1 : 2
20.10.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
09.06.2019
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
1 : 0
15.11.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
2 : 0
26.07.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
1 : 1
01.10.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коринтианс
1 : 0
15.06.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
3 : 2
11.12.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
1 : 1
09.08.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 20 тур
Коринтианс
3 : 0
23.08.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
0 : 1
10.05.2015
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
0 : 1
09.10.2014
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 0
29.05.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
0 : 0
22.09.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 0
06.06.2013
Коринтианс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
(К) АП
37
Кайо Сезар
ПВ
19
Андре Каррильо
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Крузейро
81
Otávio Costa
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
29
Лукас Ромеро
(К) ОП
38
Felipe Morais
ЦП
5
Zé Lucas
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Коринтианс
51
Kauê
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Раниэле
ОП
61
Dieguinho
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
35
Шарлес
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Крузейро
51
Vitor Lamounier
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Kauã Moraes
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
11
Маркиньос
ПВ
97
Лучано Родригес
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
99
Кени Арройо
РФ
4-2-3-1
1
Соуза
21
Биду
3
Паулиста
13
Энрике
2
Матеузиньо
29
Аллан
7
Бидон
37
Сезар
8
Гарро
19
Каррильо
18
Рауль
4-1-2-2-1
81
43
Марсело
34
25
23
Фагнер
29
Ромеро
38
5
67
Кошта
9
Родригес
19
Жорже
3
Паулиста
4
Чока
4
Чока
3
Паулиста
37
Сезар
61
61
37
Сезар
19
Каррильо
23
Перейра
23
Перейра
19
Каррильо
7
Бидон
77
Лингард
77
Лингард
7
Бидон
18
Рауль
56
56
18
Рауль
5
8
Жерсон
8
Жерсон
5
19
Жорже
10
Перейра
10
Перейра
19
Жорже
9
Родригес
97
Родригес
97
Родригес
9
Родригес
67
Кошта
94
Вандерсон
94
Вандерсон
67
Кошта
38
99
Арройо
99
Арройо
38
Остались в запасе
Коринтианс
Крузейро
51
Kauê
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
35
Шарлес
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
51
Vitor Lamounier
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Kauã Moraes
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
51
Kauê
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
35
Шарлес
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
Остались в запасе
51
Vitor Lamounier
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Kauã Moraes
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Коринтианс
Точно не сыграют
Андре Каррильо
ЦП
Kayke Ferrari
ЦФ
Закария Лабиад
АП
Витиньо
ЛВ
Юри Алберто
ЦФ
Крузейро
Точно не сыграют
Кассио
ВР
Габриэл Пек
ПВ
Kaique Kenji
ЦФ
Léo Aragão
ВР
Луис Синистерра
ЛВ
N. Villarreal
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: «Коринтианс» силен дома, но его атака недостаточно результативна, тогда как «Крузейро» надежен в обороне и стабилен в атаке. История очных встреч в Серии A говорит в пользу гостей, однако хозяева редко проигрывают на своем поле. Учитывая баланс сил, команды, скорее всего, разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Коринтиансом» и «Крузейро» состоится 17 августа 2026 года в Сан-Паулу на «Арене Коринтианс» и начнется в 01-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Коринтианс» – «Крузейро»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

3.00
Ничья
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Крузейро Коринтианс
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