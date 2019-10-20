Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Крузейро
Коринтианс - Крузейро: обзор матча 20 октября 2019
Коринтианс
20.10.2019, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Крузейро
34'
Фагнер
34'
Фагнер
38'
F.
71'
Эдерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Крузейро
83'
Замена
️️️️
Ж. Таго
Замена
️️️️
Клайсон
82'
Желтая карточка
Фагнер
76'
Желтая карточка
Фагнер
76'
75'
Замена
️️️️
A. Cabral
Замена
️️️️
В. Лав
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
Эдерсон
Замена
️️️️
J.
58'
38'
ГОЛ! 2:1!
F.
Желтая карточка
Б. Мендес
37'
ГОЛ! 2:0!
Фагнер
34'
ГОЛ! 1:0!
Фагнер
34'
21'
Желтая карточка
Эдерсон
19'
Замена
️️️️
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
15
Ralf
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Хуниор Сорноса
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
18
Janderson
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Крузейро
1
Фабио
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Henrique
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
19
Robinho
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Коринтианс
22
Caique França
ВР
2
Michel
ЦЗ
30
Карлос Аугусто
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
20
Régis
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
10
Jadson
ЦП
6
Габриэль
ЦП
29
Клайсон
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Крузейро
23
Рафаэл
ВР
98
Витор Эудес
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
10
Ezequiel
ЦП
16
Жадсон
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
4-5-1
22
Вальтер
22
Авелар
4
Мендес
13
Марллон
23
Фагнер
10
Педриньо
10
Сорноса
10
Витал
18
15
9
4-5-1-1
1
Фабио
3
Деде
15
Бруно
6
Эжидио
28
Орехуэла
8
19
10
10
13
Эдерсон
7
Фред
9
10
10
29
Клайсон
29
Клайсон
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
25
Кака
25
Кака
5
5
95
Таго
95
Таго
Остались в запасе
Коринтианс
Крузейро
22
Caique França
ВР
2
Michel
ЦЗ
30
Карлос Аугусто
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
20
Régis
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
6
Габриэль
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
17
Додо
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
98
Витор Эудес
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Edílson
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
10
Ezequiel
ЦП
16
Жадсон
ЦП
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
22
Caique França
ВР
2
Michel
ЦЗ
30
Карлос Аугусто
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
20
Régis
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
6
Габриэль
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Остались в запасе
17
Додо
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
98
Витор Эудес
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Edílson
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
10
Ezequiel
ЦП
16
Жадсон
ЦП
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Коринтианс - Крузейро
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Крузейро
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
13:45
6
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 10:59
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
13:45
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 10:59
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+