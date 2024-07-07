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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Коринтианс
Крузейро - Коринтианс: обзор матча 07 июля 2024
Крузейро
07.07.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Коринтианс
6'
М. Перейра
45+5'
А. Барреаль
48'
Г. Верон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Коринтианс
84'
Замена
П. Энрике
️️️️
Раниэле
Замена
Нерис
️️️️
Л. Силва
84'
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Ромеро
84'
Желтая карточка
Л. Силва
81'
78'
Замена
Гиоване
️️️️
А. Ромеро
58'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Ю. Алберто
58'
Замена
М. Биду
️️️️
У. Фариас
ГОЛ! 3:0!
Г. Верон
48'
ГОЛ! 2:0!
А. Барреаль
Пас отдал
Л. Ромеро
45'
+5
Желтая карточка
З. Ивалдо
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
Г. Верон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
4
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
14
Раниэле
ОП
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Крузейро
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Коринтианс
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
3-1-1-3-1
98
Пайшао
23
Марлон
27
Зе Ивалдо
12
Вилльям
16
Силва
29
Ромеро
11
Гомес
10
Перейра
27
Верон
22
Барреаль
4-1-1-2
33
Донелли
2
Матеузиньо
25
Кака
46
Фариас
4
Торрес
14
Раниэле
11
Ромеро
9
Алберто
20
Уэсли
16
Силва
77
Нерис
77
Нерис
16
Силва
29
Ромеро
17
Рамиро
17
Рамиро
29
Ромеро
46
Фариас
21
Биду
21
Биду
46
Фариас
9
Алберто
77
Коронадо
77
Коронадо
9
Алберто
11
Ромеро
23
Гиоване
23
Гиоване
11
Ромеро
14
Раниэле
7
Энрике
7
Энрике
14
Раниэле
Остались в запасе
Крузейро
Коринтианс
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
13
Густаво Энрике
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Остались в запасе
13
Густаво Энрике
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Крузейро - Коринтианс
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
8
Нарушения
22
12
Офсайды
3
3
Количество передач
378
420
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.51
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Минейран
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