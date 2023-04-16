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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Крузейро
Коринтианс - Крузейро: обзор матча 16 апреля 2023
Коринтианс
16.04.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Крузейро
68'
М. Араухо
88'
Р. Гедес
90+5'
Л. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Крузейро
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Л. Оливейра
Пас отдал
Марлон
Замена
Ф. Сантос
️️️️
М. Биду
90'
+4
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Ф. Вера
90'
+4
Желтая карточка
Р. Гедес
89'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гедес
88'
85'
Желтая карточка
Л. Оливейра
76'
Замена
R. Bilú
️️️️
М. Витал
Желтая карточка
Фагнер
75'
Замена
Адсон
️️️️
К. Барлетта
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Араухо
Пас отдал
Ф. Вера
68'
67'
Желтая карточка
Никао
61'
Замена
Никао
️️️️
Уэсли
Замена
В. Кантильо
️️️️
Рони
46'
Желтая карточка
Рони
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Вера
45'
+1
Замена
М. Араухо
️️️️
Жулиано
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
21
Матеус Биду
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Лазаро
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
25
Ричард
ОП
10
Матеус Витал
ЦП
17
Рамиро
ЦП
9
Жилберто
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
5
Мурильо
ЦП
8
Майкон
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
28
Адсон
ЦФ
20
Педро
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
11
Никао
АП
5
Матеус Хусса
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
23
Фагнер
4
Мендес
21
Биду
4
Жил
15
Вера
70
Рони
30
Барлетта
10
Гедес
20
Жулиано
9
Алберто
3-1-2-2-2
1
Кабрал
12
Вилльям
4
Кастан
23
Марлон
25
Ричард
10
Витал
17
Рамиро
9
Родригес
21
Уэсли
2
Оливейра
9
Жилберто
21
Биду
6
Сантос
6
Сантос
21
Биду
15
Вера
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
15
Вера
70
Рони
30
Кантильо
30
Кантильо
70
Рони
20
Жулиано
8
Араухо
8
Араухо
20
Жулиано
30
Барлетта
28
Адсон
28
Адсон
30
Барлетта
21
Уэсли
11
Никао
11
Никао
21
Уэсли
10
Витал
7
7
10
Витал
Остались в запасе
Коринтианс
Крузейро
11
Анхел Ромеро
ЛВ
1
Карлос Мигел
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Мурильо
ЦП
8
Майкон
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
20
Педро
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Лазаро
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
11
Анхел Ромеро
ЛВ
1
Карлос Мигел
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Мурильо
ЦП
8
Майкон
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
20
Педро
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Лазаро
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Коринтианс - Крузейро
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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