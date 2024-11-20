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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Крузейро
Коринтианс - Крузейро: обзор матча 20 ноября 2024
Коринтианс
20.11.2024, среда, 17:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Крузейро
11'
М. Депай
16'
Ю. Алберто
35'
К. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Крузейро
Замена
П. Рауль
️️️️
М. Депай
90'
+4
Желтая карточка
М. Депай
90'
+2
Замена
Шарлес
️️️️
А. Каррильо
68'
64'
Замена
Уолес
️️️️
F. Peralta
64'
Замена
М. Энрике
️️️️
А. Барреаль
Желтая карточка
А. Каррильо
60'
Замена
А. Сантана
️️️️
Раниэле
59'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Б. Бидон
59'
51'
Желтая карточка
Рамиро
Замена
Т. Магно
️️️️
Ю. Алберто
46'
45'
+4
Желтая карточка
Л. Силва
45'
+1
Желтая карточка
К. Бруно
Желтая карточка
А. Рамальо
41'
35'
ГОЛ! 2:1!
К. Бруно
Пас отдал
М. Витал
ГОЛ! 2:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
А. Рамальо
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
16
F. Peralta
ЦП
17
Рамиро
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
41
Ренато Сантос
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
42
Luiz Fernando
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Крузейро
41
Léo Aragão
ВР
23
Марлон
ЛЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
15
Уолес
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
58
Jhosefer
ЦП
70
Kaique Kenji
ЦФ
43
Weverton
ЦФ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Соуза
21
Биду
13
Энрике
5
Рамальо
2
Матеузиньо
14
Раниэле
7
Бидон
8
Гарро
19
Каррильо
10
Депай
9
Алберто
4-1-3-2
98
Пайшао
34
27
Зе Ивалдо
16
Бруно
52
Весли
16
Силва
16
17
Рамиро
32
22
Барреаль
10
Витал
14
Раниэле
80
Сантана
80
Сантана
14
Раниэле
19
Каррильо
35
Шарлес
35
Шарлес
19
Каррильо
7
Бидон
77
Коронадо
77
Коронадо
7
Бидон
9
Алберто
11
Магно
11
Магно
9
Алберто
10
Депай
18
Рауль
18
Рауль
10
Депай
16
15
Уолес
15
Уолес
16
22
Барреаль
7
Энрике
7
Энрике
22
Барреаль
Остались в запасе
Коринтианс
Крузейро
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
41
Ренато Сантос
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
42
Luiz Fernando
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
41
Léo Aragão
ВР
23
Марлон
ЛЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
29
Лукас Ромеро
ОП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
58
Jhosefer
ЦП
70
Kaique Kenji
ЦФ
43
Weverton
ЦФ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
41
Ренато Сантос
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
42
Luiz Fernando
ЦФ
Остались в запасе
41
Léo Aragão
ВР
23
Марлон
ЛЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
29
Лукас Ромеро
ОП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
58
Jhosefer
ЦП
70
Kaique Kenji
ЦФ
43
Weverton
ЦФ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Коринтианс - Крузейро
3
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
15
Офсайды
1
1
Количество передач
394
481
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
4
6
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.25
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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