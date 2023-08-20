Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Коринтианс
Крузейро - Коринтианс: обзор матча 20 августа 2023
Крузейро
20.08.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Коринтианс
45'
R. Elias
90+8'
Г. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Коринтианс
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Г. Силва
Пас отдал
А. Ромеро
Замена
Жилберто
️️️️
R. Elias
87'
Замена
Никао
️️️️
Б. Родригес
82'
Желтая карточка
М. Хусса
77'
69'
Замена
А. Ромеро
️️️️
М. Рохас
68'
Замена
Л. Мана
️️️️
Б. Мендес
Желтая карточка
Л. Силва
67'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
А. Гомес
67'
58'
Замена
Гиоване
️️️️
Ф. Аугусто
58'
Замена
Г. Силва
️️️️
Уэсли
54'
Желтая карточка
Биро
45'
+4
Желтая карточка
Каэтано
ГОЛ! 1:0!
R. Elias
Пас отдал
Б. Родригес
45'
Желтая карточка
А. Гомес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
7
Матиас Рохас
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
33
Лео Мана
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
4-2-3-1
1
Кабрал
23
Марлон
4
Кастан
77
Нерис
13
Паласиос
5
Хусса
16
Силва
9
Родригес
21
Уэсли
11
Гомес
9
4-1-1-2-2
1
Кассио
16
Каэтано
4
Мендес
4
Вериссимо
21
Биду
20
Москардо
7
Рохас
9
Биро
20
Жулиано
9
Аугусто
20
Уэсли
11
Гомес
36
Машадо
36
Машадо
11
Гомес
9
Родригес
11
Никао
11
Никао
9
Родригес
9
9
Жилберто
9
Жилберто
9
4
Мендес
33
Мана
33
Мана
4
Мендес
7
Рохас
11
Ромеро
11
Ромеро
7
Рохас
20
Уэсли
19
Силва
19
Силва
20
Уэсли
9
Аугусто
23
Гиоване
23
Гиоване
9
Аугусто
Остались в запасе
Крузейро
Коринтианс
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
1
Карлос Мигел
ВР
4
Чока
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
4
Чока
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Крузейро - Коринтианс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Коринтианс
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+