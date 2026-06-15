РПЛ назвали 6-й лигой в Европе

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о месте российского чемпионата среди европейских.

«Шестое. Не уверен, что те же Нидерланды такие уж крутые, голландских клубов в еврокубках я особо не вижу. С Португалией мы можем конкурировать. Так что однозначно выше нашего поставил бы только пять – Англию, Испанию, Германию, Францию и Италию», – сказал Писарев.

По его словам, определение победителя РПЛ в заключительном, 30-м туре на протяжении трех последних сезонов не в полной мере является показателем силы чемпионата страны.

«Это вопрос большого расслоения. Есть пять-шесть команд, которые ведут борьбу за чемпионство, но так в каждом чемпионате. Вот от Англии в еврокубках в следующем сезоне выступят девять команд. Это сила чемпионата, а по-другому я не могу определить. У Италии провал – это тоже сейчас видно невооруженным глазом.

А как у нас определить? Давайте дождемся возвращения наших команд в еврокубки, так будет нагляднее», – сказал Писарев.