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РПЛ назвали 6-й лигой в Европе

Сегодня, 13:59
14

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о месте российского чемпионата среди европейских.

«Шестое. Не уверен, что те же Нидерланды такие уж крутые, голландских клубов в еврокубках я особо не вижу. С Португалией мы можем конкурировать. Так что однозначно выше нашего поставил бы только пять – Англию, Испанию, Германию, Францию и Италию», – сказал Писарев.

По его словам, определение победителя РПЛ в заключительном, 30-м туре на протяжении трех последних сезонов не в полной мере является показателем силы чемпионата страны.

«Это вопрос большого расслоения. Есть пять-шесть команд, которые ведут борьбу за чемпионство, но так в каждом чемпионате. Вот от Англии в еврокубках в следующем сезоне выступят девять команд. Это сила чемпионата, а по-другому я не могу определить. У Италии провал – это тоже сейчас видно невооруженным глазом.

А как у нас определить? Давайте дождемся возвращения наших команд в еврокубки, так будет нагляднее», – сказал Писарев.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 28-е место.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Писарев Николай
Комментарии (14)
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...уефан
1781521584
...пару десятков лет назад, такое можно было заявить. Но... Только заявить. А Коля, чем дальше, тем глупее. Так, хоть бы молчал. Так, не молчит, говорит в подсунутый под нос микрофон...
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АК 68
1781521885
Колю слушать - себя не уважать, мелит всякую ерунду.
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Бумбраш
1781521886
Что же с колей писарем срач газ тв сделал??? Надо срочно бригаду вызывать и всё от вшивиков продизенфицировать
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jerry093
1781522200
коля, посмотри хоть раз чемпионат португалии или турции, они там так рубятся, что тебе и не снилось👋
Ответить
NewLife
1781522662
"РПЛ назвали 6-й лигой в Европе", не назвали, а назвал😄 И кто это сделал - лузер Писарев. Лучше бы позаботились с пуделем о нашей сборной, чтобы не проигрывать всяким Египтам.
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baggio80
1781522852
А что так 6, а не 1 место, слушая наших аналитиков, так у нас самая лучшая лига в мире, все супер игроки играют только в РПЛ.
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oyabun
1781522998
Каждый кулик своё болото хвалит.
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Цугундeр
1781525201
Выпердел Колян..Лучше бы молчал. "— Мать писала, (в сборной тренером) был? — Да не, в штабе там, отсиделся, писарем .."
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rash1959
1781527615
Напишите прямо: писарев назвал... с жуткого похмелья. И не надо дальше тратить глаза на чтение мусора.
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evgevg13
1781530644
Бомбардир, вы верны себе. Вообще то шестой чемпионат и шестая лига это несколько разные понятия. Или вам как всегда всё попалам?
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