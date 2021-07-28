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Николай Писарев
Материалы
Николай Писарев - материалы
Россия
23 ноября 1968 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
Тренеры «Ростова» + друзья.
28.07.2021 12:28
Город, в котором постоянно умирают футбольные клубы
Большой репортаж из важной локации ЧМ-2018.
01.06.2018 14:20
В Кубке России зажег молодой клуб «Олимпиец». Откуда он взялся?
Команда из Нижнего Новгорода побеждает клуб РФПЛ, но тащится на дне ФНЛ. Кто они такие?
22.09.2017 15:30
15
Промес не сыграет с «Ростовом». «Челси» заключил рекордную сделку. Дайджест событий дня
Девича не вызывают в сборную из-за политики. Каррера не будет увеличивать тренерский штаб. Писарев покинет молодежную команду и пост в РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13.10.2016 21:00
9
Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ
Завтра «Ростов» сыграет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как российские команды дебютировали в главном турнире Европы. Без побед, но совсем не без приключений.
12.09.2016 16:00
9
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41
«Ростов» готовится к рубке за Лигу чемпионов, а «Бомбардир» запускает сериал о самых крутых голах наших клубов в еврокубках. Сольные проходы Аршавина и Никифорова, штрафные Цымбаларя и Дзагоева и «боковые ножницы» Писарева – в первом выпуске.
24.08.2016 17:55
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Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
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Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
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У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
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Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
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Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
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Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
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Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
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Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
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