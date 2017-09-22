В Кубке России зажег молодой клуб «Олимпиец». Откуда он взялся?

Когда основан

«Олимпиец» появился в 2015 году под названием «Волга-Олимпиец». Предполагалось, что клуб будет развивать нижегородскую молодежь и поставлять воспитанников в главный клуб области – «Волгу». Но через год «Волга» объявила о своем расформировании, и ее фарм-клуб занял место главной футбольной команды в Нижнем Новгороде.

Как основан

До 2012 года в Нижнем существовало два футбольных клуба – «Волга» и «Нижний Новгород». Нечастые нижегородские дерби привлекали к себе огромное внимание публики, но в 2012-м «Нижний Новгород» погиб: регион не мог тянуть два клуба одновременно, и его заставили слиться с «Волгой». Через три года деньги закончились даже для «Волги»; в клубе месяцами не платили зарплату футболистам, тренерам и персоналу с администрацией. Обанкротившуюся «Волгу» руководство региона заменило командой, формально считавшейся ее дублем.

Из названия «Волга-Олимпиец» вычеркнули первое слово и влили в новый клуб достаточное количество бюджетных денег, чтобы он не задохнулся. По крайней мере, до чемпионата мира-2018: для города, принимающего матчи турнира, не иметь профессиональной футбольной команды – просто неприлично.

Как выступает

Первый сезон на профессиональном уровне принес «Олимпийцу» нужный результат: команда порубила на куски соперников из зоны «Урал-Приволжье» и поднялась в ФНЛ. Повышение в классе привело к трудностям, и на данный момент «Олимпиец» плетется на последней строчке в турнирной таблице бывшего Первого дивизиона.

Команда Николая Писарева не побеждала в чемпионате с 26 июля, и обитает в подвале с печальными перспективами на сезон. Столько же очков, сколько набрал «Олимпиец» (десять), имеет на своем счету «Ротор-Волгоград», но у него лучше разница забитых/пропущенных.

Важная проблема

Выступая в ПФЛ, «Олимпиец» проводил домашние матчи на стадионе «Локомотив» и собирал на футболе по 5-6 тысяч человек. Но в июне этого года было объявлено, что с нового сезона нижегородская команда будет принимать соперников на стадионе «Химик» в Дзержинске. Посещаемость игр тут же упала; к сегодняшнему дню «Олимпиец» набрал на «Химике» всего лишь пять очков и потерпел пять домашних поражений подряд.

Победа над «Уфой» – маленькое чудо

Проход в 1/8 финала Кубка – единственное (пока) светлое пятно для нижегородцев в этом сезоне. Обратите внимание, в каком стиле голкипер «Олимпийца» Артур Анисимов реализовал решающий пенальти в послематчевой серии с «Уфой» (смотреть на 11:35):

Несколько удачных результатов на старте ФНЛ, паненка Анисимова и надежда на гений Писарева – это тот максимум положительных эмоций, который «Олимпиец» на данном отрезке сезона выделил нижегородским фанатам. К 2018 году в Нижнем Новгороде построят крутейший стадион на 45 тысяч человек, а это значит, что городу необходима достойная футбольная команда.

Возможно, победа над «Уфой» подогреет интерес нижегородцев к «Олимпийцу», и результаты поползут вверх. У болельщиков в любом случае не осталось альтернативы: нижегородское дерби откатилось на любительский уровень, а на безрыбье и «Олимпиец» – «Волга».