50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

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50. Валерий Кечинов («Спартак»)
Турнир: Кубок УЕФА-1997/98
Стадия: 1/4 финала
Матч: «Аякс» – «Спартак» – 1:3
49. Андрей Аршавин («Зенит»)
Турнир: Кубок УЕФА-2007/08
Стадия: 1/8 финала
Матч: «Марсель» – «Зенит» – 3:1
48. Александр Сапета («Динамо»)
Турнир: Лига Европы-2012/13
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Динамо» – «Данди Юнайтед» – 5:0
47. Алан Дзагоев (ЦСКА)
Турнир: Лига чемпионов-2011/12
Стадия: групповой этап
Матч: ЦСКА – «Интер» – 2:3
46. Александр Кержаков («Зенит»)
Турнир: Лига Европы-2010/11
Стадия: групповой этап
Матч: «Андерлехт» – «Зенит» – 0:3
45. Илья Цымбаларь («Спартак»)
Турнир: Лига чемпионов-1998/99
Стадия: групповой этап
Матч: «Спартак» – «Реал» – 2:1
44. Алессандро Розина («Зенит»)
Турнир: Лига Европы-2010/11
Стадия: групповой этап
Матч: АЕК – «Зенит» – 0:3
43. Виталий Булыга («Крылья Советов»)
Турнир: Кубок УЕФА-2005/06
Стадия: квалификационный раунд
Матч: БАТЭ – «Крылья Советов» – 0:2
42. Юрий Никифоров («Спартак»)
Турнир: Лига чемпионов-1995/9
Стадия: групповой этап
Матч: «Русенборг» – «Спартак» – 2:4
41. Николай Писарев («Спартак»)
Турнир: Лига чемпионов-1993/94
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Лех» – «Спартак» – 1:5