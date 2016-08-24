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50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.

50. Валерий Кечинов («Спартак»)

Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

Стадия: 1/4 финала

Матч: «Аякс» – «Спартак» – 1:3

49. Андрей Аршавин («Зенит»)

Турнир: Кубок УЕФА-2007/08

Стадия: 1/8 финала

Матч: «Марсель» – «Зенит» – 3:1

48. Александр Сапета («Динамо»)

Турнир: Лига Европы-2012/13

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Динамо» – «Данди Юнайтед» – 5:0

47. Алан Дзагоев (ЦСКА)

Турнир: Лига чемпионов-2011/12

Стадия: групповой этап

Матч: ЦСКА – «Интер» – 2:3

46. Александр Кержаков («Зенит»)

Турнир: Лига Европы-2010/11

Стадия: групповой этап

Матч: «Андерлехт» – «Зенит» – 0:3

45. Илья Цымбаларь («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1998/99

Стадия: групповой этап

Матч: «Спартак» – «Реал» – 2:1

44. Алессандро Розина («Зенит»)

Турнир: Лига Европы-2010/11

Стадия: групповой этап

Матч: АЕК – «Зенит» – 0:3

43. Виталий Булыга («Крылья Советов»)

Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

Стадия: квалификационный раунд

Матч: БАТЭ – «Крылья Советов» – 0:2

42. Юрий Никифоров («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1995/9

Стадия: групповой этап

Матч: «Русенборг» – «Спартак» – 2:4

41. Николай Писарев («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1993/94

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Лех» – «Спартак» – 1:5

Лига чемпионов Лига Европы Лига чемпионов Спартак Зенит Динамо ЦСКА Крылья Советов Аршавин Андрей Сапета Александр Кержаков Александр Розина Алессандро Дзагоев Алан Булыга Виталий Кечинов Валерий Никифоров Юрий Цымбаларь Илья Писарев Николай
Комментарии (15)
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Ден 781
1471949017
Лучше бы гол Некифорова Нанту показали
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time_killer
1471950528
Гифки - это просто убого. Почему не выложить нормальное видео?
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ARMEN13
1471955587
За гиф зачет. Посмотрел быстро и работать дальше.
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KWN37
1471975874
1. Здесь бы голы только россиян подобрать, а не всяких там розин... 2. Сапета должен быть в двадцатке.
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Zeff
1471978099
Андерлехт-Зенит- 1:3. Все 3 гола Кержакова, все мастерски исполнены.
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Бриг
1471983412
Андрей, конечно, ностальгия - там у него еще были шедевры, но это гол спасительный
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SPARTAK-ARMANi
1472023884
А КАК ВСЕ ГОЛЫ ПОСМОТРЕТЬ ?
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SPARTAK-ARMANi
1472023901
У МЕНЯ ТОЛЬКО С 41-50
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4agaaa
1472060785
Красота!!! Приятно видеть что и наши клубы могу так забивать!
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TimoxaParovoz
1473376242
Мясные, хоть здесь могут посмотреть как спартак играет в еврокубках ахахах
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