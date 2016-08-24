50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

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50. Валерий Кечинов («Спартак»)

Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

Стадия: 1/4 финала

Матч: «Аякс» – «Спартак» – 1:3

49. Андрей Аршавин («Зенит»)

Турнир: Кубок УЕФА-2007/08

Стадия: 1/8 финала

Матч: «Марсель» – «Зенит» – 3:1

48. Александр Сапета («Динамо»)

Турнир: Лига Европы-2012/13

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Динамо» – «Данди Юнайтед» – 5:0

47. Алан Дзагоев (ЦСКА)

Турнир: Лига чемпионов-2011/12

Стадия: групповой этап

Матч: ЦСКА – «Интер» – 2:3

46. Александр Кержаков («Зенит»)

Турнир: Лига Европы-2010/11

Стадия: групповой этап

Матч: «Андерлехт» – «Зенит» – 0:3

45. Илья Цымбаларь («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1998/99

Стадия: групповой этап

Матч: «Спартак» – «Реал» – 2:1

44. Алессандро Розина («Зенит»)

Турнир: Лига Европы-2010/11

Стадия: групповой этап

Матч: АЕК – «Зенит» – 0:3

43. Виталий Булыга («Крылья Советов»)

Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

Стадия: квалификационный раунд

Матч: БАТЭ – «Крылья Советов» – 0:2

42. Юрий Никифоров («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1995/9

Стадия: групповой этап

Матч: «Русенборг» – «Спартак» – 2:4

41. Николай Писарев («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1993/94

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Лех» – «Спартак» – 1:5