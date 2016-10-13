Промес не сыграет с «Ростовом». «Челси» заключил рекордную сделку. Дайджест событий дня

Очередь за билетами на игру «Ростова» заняли с пяти утра

Матч, как нетрудно догадаться, пройдет в рамках третьего тура Лиги чемпионов, в котором «Ростов» примет «Атлетико». Уже в девять часов утра в Ростове-на-Дону очередь перед кассами занимали 400 человек, а первые покупатели вообще появились в пять утра, причем через час в очереди стояло целых две сотни болельщиков. Сама игра состоится в следующую среду, 19 октября.

Промес не поможет «Спартаку» в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил, что нападающий Квинси Промес не сможет сыграть в матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова». «Квинси Промеса не будет в субботу на матче с «Ростовом», у него проблема с ногой. Как минимум дней 10 он не будет тренироваться. Глушаков просто приболел, решили сегодня оставить его в раздевалке», – отметил итальянец.

Каррера останется в «Спартаке» без помощников

Такое решение принял сам итальянский специалист, по словам генерального директора «Спартака» Сергея Родионова. Кроме того, сегодня Председатель совета директоров Александр Жирков опроверг информацию о низком кредите доверия Массимо Каррере: «Кредит доверия к Массимо – максимальный. Мы не будем опускаться до подачи в суд на всем нам известное информационное агентство».

«Челси» провернул рекордную сделку

Английский «Челси» будет на целых 15 лет связан контрактом с Nike. За год клуб заработает от контракта 60 миллионов фунтов стерлингов, значит, примерно 900 миллионов составит вся сумма, которую лондонцы получат от сотрудничества со своим новым техническим спонсором.

«Это невероятная сделка для клуба. Как «Челси», так и Nike известны всему миру своим стремлением к совершенству и инновациям. Верим, что Nike поддержит наш рост на новых рынках. Также партнер поможет удержать место среди мировой элиты футбольных клубов», – отметила директор «Челси» Марина Грановская.

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Писарев уйдет из сборной России и РФС

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что главный тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев покинет оба поста, поскольку хочет попробовать себя на клубном уровне.

«Надеюсь, он будет работать в клубе, и у него все будет нормально. Кто его заменит? Мы поработаем над этим. Я попросил Станислава Черчесова подумать на эту тему, важно, чтобы это работало, как один механизм. Предстоящий цикл будет очень важен, от него будет зависеть попадание сборной на Олимпиаду в Токио в 2020 году», – заявил Мутко.

Девич намекнул, что в сборную Украины его не берут по политическим причинам

Нападающий «Рубина» Марко Девич смирился с тем, что за украинскую национальную команду ему не придется играть до тех пор, пока он выступает в РФПЛ. «Пока я нахожусь в чемпионате России, меня вряд ли будут вызывать. Я делаю все возможное для этого, не завязываю со сборной, хочу за нее играть, но шансы малы. Кто бы что ни говорил, политика тут в любом случае присутствует. Считаю, что я должен находиться в четверке форвардов Украины, а основным, не основным – тренеру решать», – уверен Девич.

«ЧМ-2018 – убийца туризма в Санкт-Петербурге»

Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев считает, что проведение ЧМ-2018 снизит поток туристов в следующие годы, и призывает не допускать перенасыщения новыми отелями, которые затем останутся незаполненными. «Не все знают, что такие события не влияют положительно на туризм и снижают поток на 20-30 процентов в следующие пять лет. Во всем мире считается, что это убийца туризма. К тому же не все знают, что чемпионат мира пройдет в России», – заявил Мушкарев.

Система рейтинга ФИФА будет пересмотрена

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что ФИФА будет пересматривать систему рейтинга сборных. «Несколько членов советов высказались, что система на данный момент необъективна. Она зависит от количества товарищеских матчей, от подбора команд на товарищеские матчи. Кто-то предпочитает играть со слабыми, кто-то, наоборот, выбирает себе соперников заведомо сильнее, из-за этого рейтинги «съезжают». Есть шанс, что это будет обсуждаться на совете ФИФА в январе следующего года», – отметил Сорокин. Напомним, что сборная России займет рекордно низкое для себя место 52-е место в новом рейтинге, который будет опубликован 20 октября.

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Страну-хозяйку ЧМ теперь будут выбирать все члены организации

ФИФА решила изменить процедуру выбора стран-хозяек чемпионатов мира. Ранее это было отдано на откуп исполкому организации с президентом и 15 представителями конфедераций, но в будущем решение станут принимать все члены ФИФА на конгрессе. Более прозрачным станет и процесс подачи заявок на проведение чемпионата мира. Новая система будет опробована при выборе страны-организатора ЧМ-2026, который хотят провести США, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Китай и Казахстан.

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