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    • Песня «Viva Ronaldo», вид на океан и 200 евро за ночь. Как выглядит изнутри новый отель Криштиану

    Песня «Viva Ronaldo», вид на океан и 200 евро за ночь. Как выглядит изнутри новый отель Криштиану


    2.9
    Голосов: 8
    13.10.2016 18:35
    Криштиану Роналду открыл свой второй отель – теперь в столице Португалии. Впечатления самые позитивные и от просмотра фотографий, и от пребывания в нем, судя по отзывам. Пора и нам взглянуть на эту красоту.

    «В юности я страстно желал иметь собственный отель», – сообщил всем присутствующим Криштиану Роналду на презентации своей мечты. Футболист открыл первоклассный четырехзвездный отель в Лиссабоне под названием «Pestana CR7 Lisboa». Пришло время посмотреть, насколько здорово он его украсил.

    Отель находится в 50 метрах от Торговой площади Praça do Comércio в Лиссабоне. Кто был в этом городе – смогут подтвердить, насколько фантастически красиво она выглядит, находясь при этом совсем рядом с океаном. А туристы из Санкт-Петербурга могли бы на минутку почувствовать себя дома: архитектура местами очень похожа. Словом, место Криштиану выбрал замечательное. Из окон (хоть и не из всех) как раз океан и виден.

    Итак, мы в баре. Все выглядит очень стильно, и без футбола, конечно, не обходится. Подпись сверху «Ваша любовь делает меня сильным, а ненависть – неудержимым» как раз в духе португальца. Тут же – настольный футбол и матчи на экране.

    Поднимаясь в номер, можно посмотреть на слайд-шоу из главных событий в карьере Роналду, причем сопровождаться это будет скандированием «Viva Ronaldo» из динамиков. Перебор в самовлюбленности? Ну, тут уж как хозяин сам желает.

    Номера (всего их 82) стоят от 200 евро за ночь, а за люкс придется выложить сразу 1000 евро. На коврах – отпечатки ног Роналду. В стене – разъемы Apple TVи USB. Там, где подороже – два балкона, большая гостиная и консоль PlayStation 4, а также очки виртуальной реальности.

    Тренажерный зал, что для Криштиану всегда было важно, также шикарный и абсолютный современный, плюс куча зеркал и на стенках и на потолке – совсем неудивительно.

    Еще лучше атмосферу передаст видео:

    В планах Роналду открыть четыре отеля, половина уже готова – на Мадейре и в Лиссабоне. Осталось еще два – в Мадриде и Нью-Йорке. Что касается свежеоткрытого лиссабонского, то отзывы на TripAdvisor пока очень позитивные, это касается и внешнего вида, и удобства в номерах, и работы персонала, и скорости Wi-Fi, с чем в Лиссабоне не всегда бывало гладко. Так что недостатка в гостях новый отель Криштиану вряд ли испытает.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 8
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    Комментарии (8)
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    mihail1980
    1476376124
    молодец
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    Adob
    1476378052
    правильное вложение средств!!
    Ответить
    Vaidos
    1476380941
    денюжка должна работать)))
    Ответить
    ivanthebest
    1476386835
    Красава, с мозгами подходит к делу...
    Ответить
    арейская
    1476397551
    красота, но главное чтобы эта красота окупилась
    Ответить
    magg27
    1476419052
    Красота !!!
    Ответить
    de bruyne
    1476423445
    Снаружи фигня внутри красота
    Ответить
    hellkid
    1476428578
    захотелось хотя бы ночку там провести, шикарный отель!
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