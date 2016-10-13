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  • Песня «Viva Ronaldo», вид на океан и 200 евро за ночь. Как выглядит изнутри новый отель Криштиану

Песня «Viva Ronaldo», вид на океан и 200 евро за ночь. Как выглядит изнутри новый отель Криштиану

«В юности я страстно желал иметь собственный отель», – сообщил всем присутствующим Криштиану Роналду на презентации своей мечты. Футболист открыл первоклассный четырехзвездный отель в Лиссабоне под названием «Pestana CR7 Lisboa». Пришло время посмотреть, насколько здорово он его украсил.

Отель находится в 50 метрах от Торговой площади Praça do Comércio в Лиссабоне. Кто был в этом городе – смогут подтвердить, насколько фантастически красиво она выглядит, находясь при этом совсем рядом с океаном. А туристы из Санкт-Петербурга могли бы на минутку почувствовать себя дома: архитектура местами очень похожа. Словом, место Криштиану выбрал замечательное. Из окон (хоть и не из всех) как раз океан и виден.

Итак, мы в баре. Все выглядит очень стильно, и без футбола, конечно, не обходится. Подпись сверху «Ваша любовь делает меня сильным, а ненависть – неудержимым» как раз в духе португальца. Тут же – настольный футбол и матчи на экране.

Поднимаясь в номер, можно посмотреть на слайд-шоу из главных событий в карьере Роналду, причем сопровождаться это будет скандированием «Viva Ronaldo» из динамиков. Перебор в самовлюбленности? Ну, тут уж как хозяин сам желает.

Номера (всего их 82) стоят от 200 евро за ночь, а за люкс придется выложить сразу 1000 евро. На коврах – отпечатки ног Роналду. В стене – разъемы Apple TVи USB. Там, где подороже – два балкона, большая гостиная и консоль PlayStation 4, а также очки виртуальной реальности.

Тренажерный зал, что для Криштиану всегда было важно, также шикарный и абсолютный современный, плюс куча зеркал и на стенках и на потолке – совсем неудивительно.

Еще лучше атмосферу передаст видео:

В планах Роналду открыть четыре отеля, половина уже готова – на Мадейре и в Лиссабоне. Осталось еще два – в Мадриде и Нью-Йорке. Что касается свежеоткрытого лиссабонского, то отзывы на TripAdvisor пока очень позитивные, это касается и внешнего вида, и удобства в номерах, и работы персонала, и скорости Wi-Fi, с чем в Лиссабоне не всегда бывало гладко. Так что недостатка в гостях новый отель Криштиану вряд ли испытает.

Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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mihail1980
1476376124
молодец
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Adob
1476378052
правильное вложение средств!!
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Vaidos
1476380941
денюжка должна работать)))
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ivanthebest
1476386835
Красава, с мозгами подходит к делу...
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арейская
1476397551
красота, но главное чтобы эта красота окупилась
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magg27
1476419052
Красота !!!
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de bruyne
1476423445
Снаружи фигня внутри красота
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hellkid
1476428578
захотелось хотя бы ночку там провести, шикарный отель!
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