«Футболисты, в отличие от политиков, не воруют у людей». Чемпион мира против президента Франции

Удивительная цитата Франсуа Олланда возмутила Эммануэля Пети, который жестко ответил своему президенту на хамскую фразу. А чья позиция ближе вам?

Президент страны, едва ли не целый год сотрясавшейся от терактов и скандалов с беженцами, решил поговорить про футбол – фактически про тех людей, за которых болел или делал вид, что болел на Евро-2016.

Как вам заявление? Пока футболисты собираются с мыслями, тщательно подбирая слова, бывший полузащитник сборной Франции, являвшийся одной из ключевых фигур на золотых для страны ЧМ-1998 и Евро-2000, сдерживаться не стал:

[poll id=1134]