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    • «Футболисты, в отличие от политиков, не воруют у людей». Чемпион мира против президента Франции

    «Футболисты, в отличие от политиков, не воруют у людей». Чемпион мира против президента Франции


    3.8
    Голосов: 4
    13.10.2016 15:25
    Удивительная цитата Франсуа Олланда возмутила Эммануэля Пети, который жестко ответил своему президенту на хамскую фразу. А чья позиция ближе вам?

    Президент страны, едва ли не целый год сотрясавшейся от терактов и скандалов с беженцами, решил поговорить про футбол – фактически про тех людей, за которых болел или делал вид, что болел на Евро-2016.

    Как вам заявление? Пока футболисты собираются с мыслями, тщательно подбирая слова, бывший полузащитник сборной Франции, являвшийся одной из ключевых фигур на золотых для страны ЧМ-1998 и Евро-2000, сдерживаться не стал:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: lejdd.fr
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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    Комментарии (17)
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    ZENIT GOAL
    1476363914
    Тут Пети не прав,на мой взгляд.Футболисты очень часто получают такие деньги,которые их труду никак не соответствуют.А так как эти деньги берутся не из воздуха,то неизбежно происходит то,что у других людей(хотя многие из них на рабочем месте "тренируются" похлеще спортсменов,и пользы больше приносят) их становится меньше.И не важно,частный клуб или бюджетный,частники точно так же деньги берут не из воздуха.Так что кто кого обирает, большой вопрос.Не хочу что-то говорить про самого Пети,игрок заслуженный,но сейчас очень часто в футбольном мире можно встретить малолетку чуть за 18,которого ещё звать никак,но уже на Феррари гоняет.
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    alexandr1205
    1476364012
    Зачем он вообще полез в эту тему со своими разглагольствованиями, заняться больше нечем?
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    pik54
    1476367547
    Разобраться в этой полемеке трудновато.
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    alexis02lion
    1476368916
    Однозначно если прав то только Пети. Звёздами становятся единицы. А уж про ум не он то точно должен рассуждать. Мне уже самому интереснее он сам умнее или Матьё Вальбуэна. И думал бы прежде чем говорить у Ласса Диара сестра в ходе теракта погибла, а он всё про категории рассуждает.
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    ljrljr0505
    1476369490
    у Олланда на лице написано: я дебил.
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    panmon
    1476370912
    Оба правы по отношению к другому, но не по отношению к себе Футболисты реально не далекого ума, что абсолютно понятно ибо времени на образование не было! Тут уж как в семье научили... Ну про то что политики воруют и насколько "честно" футболисты зарабатывают... Может Пети и честно...
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    roman230582
    1476387009
    Олланд американская марионетка
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    roman230582
    1476387352
    Есть люди, которые имеют все вообще не приложив никаких усилий, например дети миллионеров. спортсмены хотя бы на тренировках вкалывали чтобы заработать свои миллионы
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    hjvfybcn
    1476443823
    К ним в "диалог" нужно добавить рядового пожарника, врача или учителя! На мой взгляд и те и те "ЗАЖРАЛИСЬ".
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    hjvfybcn
    1476443872
    А Пети молодца))) не побоялся
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