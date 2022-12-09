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Николай Писарев
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
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19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
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19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
1
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
5
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
3
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
8
17:00
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16:58
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16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
6
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
3
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
12
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
5
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
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Николай Писарев - новости
Тренер
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Фамилия
Писарев
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 ноября 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
09:19
Писарев предложил запретить тренерам работать с тремя клубами за сезон, как Талалаев
8
27 февраля
23:56
Писарев назвал ключевой момент в кубковом дерби «Спартак» – «Локомотив»
4
08:20
«Будем следить за ним». Тренер сборной России Писарев – о Дзюбе
1
20 января
16:24
Писарев: «У сборной России в 2023 году будет 5 окон для матчей»
2
19 января
18:54
Сборная России проведет один матч в марте
1
9 декабря 2022
10:55
Писарев: «Испании на ЧМ-2022 не хватило опыта таких мужиков, как Рамос и Пике»
2
23 ноября 2022
11:49
Агент Лунева назвал «самого посредственного» тренера в истории РФС
3
11 ноября 2022
18:54
Канчельскис: «Кононов, Писарев, Слуцкий – типичные теоретики хреновы»
16
26 октября 2022
22:47
Терюшков назвал диверсией работу Писарева в «Химках»
9
21:54
Писарев: «Никто пока не заставил меня поверить, что тренерство – это не мое»
1
17:44
Писарев – о «русском Месси» Давыдове: «Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?»
1
16:45
Писарев: «Когда Кокорину было 20 лет, мне казалось, что по таланту он на уровне с Сане и Гнабри»
3
14:37
Писарев ответил Терюшкову: «В футболе он вообще ничего не сделал, кроме клоунады»
1
9 октября 2022
11:30
Писарев объяснил спад Захаряна
1
8 октября 2022
09:18
«Я завидую, если честно». Генич – о неустойке Писарева в «Химках»
5
6 октября 2022
21:28
«Если останутся деньги, тогда получит». Терюшков – о выплате долга Писареву
5 октября 2022
14:22
Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с Писаревым
1 октября 2022
18:10
Терюшков: «Долг «Химок» перед Писаревым? Пусть сидит и ждет»
4
30 сентября 2022
23:36
Терюшков: «Химки» должны Писареву? Я бы с ним вообще не расплачивался!»
3
22:34
Стало известно, сколько миллионов рублей «Химки» должны Писареву и его штабу
3
18:18
«Интересно узнать, какова зарплата за 5 поражений в 5 матчах?». Терюшков – о долге «Химок» перед Писаревым
17:28
«Химки» не расплатились с Писаревым и уволенными сотрудниками клуба («Чемпионат»)
2
16:24
Мостовой: «Не считаю Писарева аферистом, просто такое выражение»
1
29 сентября 2022
20:31
«Мы 40 лет как только не обзывались». Мостовой ответил Писареву
20:06
Писарев: «Извинился ли Мостовой? Да *** с ним»
1
25 сентября 2022
22:23
Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с Писаревым
1
19:28
«Одно дело рассказывать о футболе на «Доме-2», другое – реальность». Канчельскис – о Писареве в «Химках»
1
09:08
Писарев ответил на слова Мостового, который назвал его аферистом
5
00:40
Мостовой не жалеет, что назвал Писарева аферистом: «В горячке можно сказать что угодно»
1
21 сентября 2022
00:57
Карпин: «В сборной большой штаб? Никифоров и Писарев раздербанили зарплату и обязанности»
3
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