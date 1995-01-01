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12:07
Быстров назвал идиотом игрока «Краснодара»
3
11:44
Ежов прокомментировал стычку с Газинским
2
11:36
Ташуев ответил, против кого «Факелу» было тяжелее – «Спартака» или ЦСКА
1
11:26
Миллер четырьмя словами описал матч «Зенит» – «Краснодар»
5
11:21
Ловчев назвал «раковую опухоль» российского футбола
4
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Все новости
12:13
Стало известно, в каком случае «Локо» будет обязан выкупить Сулейманова у «Пари НН»
11:59
Прогноз Мостового на «Спартак» – «Ростов»
1
11:52
Камилов из «Ахмата» рассказал, когда поедет в «Реал»
11:06
Фото
РПЛ назвала лучшего тренера октября
1
11:02
Кержаков рассказал, как в Сербии относятся к русским
10:54
Спартаковец вновь оформил дубль в Белоруссии
1
10:41
Семак объяснил, что его не устраивает в Изидоре
3
10:33
«Динамо» сыграет зимой в Кубке ФНЛ
10:21
Алип заявил об игровой проблеме «Зенита»
1
10:14
Шалимов объяснил агрессивное поведение Газинского в матче с «Крыльями»
1
10:06
Ромащенко ответил на вопрос о возможной отставке из «Ахмата»
3
10:00
«Краснодар» выиграл 1-й круг, Захарян поучаствовал в голе «Сосьедада», Головин и Мудрик могут оказаться в одном клубе и другие новости
09:41
Экс-игрок Ганы умер в 28 лет во время матча – ранее он под свою ответственность удалил дефибриллятор
5
09:26
Кержаков ответил, у кого больше шансов на титул – у «Спартака» или ЦСКА
4
09:21
Тарханов прокомментировал слухи о возвращении в «Урал»
1
09:15
Сафонов: «Мы отскочили в матче с «Зенитом»
4
09:09
Анализ матча «Зенит» – «Краснодар» от Бубнова
11
09:03
Карпукас прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»
1
01:21
Видео
Кузяев и Головин дали совместное интервью после матча «Гавр» – «Монако»
01:15
Уткин нашел сходство между Ромащенко и натовским политиком
6
00:57
Примера. «Реал» разгромил «Валенсию» (5:1) и приблизился к лидеру, у Родриго 2+2
00:17
Видео
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
1
00:05
Ловчев прокомментировал отстранение от эфиров «Матч ТВ»
17
11 ноября
23:32
Глушаков покинет костромской «Спартак» спустя два месяца
3
23:20
Неймар сообщил о смерти подруги – она умерла во время откачивания жира
23:09
Экс-игрок «Волги» Сапогов постригся в монахи
6
23:03
Роналду забил «Аль-Вахде» и укрепил лидерство в списке бомбардиров
22:50
Видео
Игрок «Урала» показал красную карточку судье
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Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
2
«Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
3
Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
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Валерий Карпин
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
20 ноября, понедельник
19:30
Россия
Куба
Россия
Казахстан
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