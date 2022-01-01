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Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Россия
Состав
Состав сборной России по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.rfs.ru
Тренер:
Валерий Карпин
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Максименко А.
Спартак
Вра
28
€ 4 млн
4
Круговой Д.
ЦСКА
Защ
28
€ 5 млн
14
Мелехин В.
Ростов
Защ
22
€ 3 млн
5
Осипенко М.
Динамо
Защ
32
€ 3 млн
30
Вахания И.
Краснодар
Защ
25
€ 3 млн
11
Батраков А.
Галатасарай
Пол
21
€ 28 млн
20
Садулаев Л.
Ахмат
Пол
26
€ 3 млн
31
Кисляк М.
ЦСКА
Пол
21
€ 25 млн
27
Обляков И.
ЦСКА
Пол
28
€ 10 млн
59
Миранчук А.
Атланта Юнайтед
Пол
31
€ 7.5 млн
7
Соболев А.
Зенит
Нап
29
€ 7 млн
16
Митрюшкин А.
Локомотив
Вра
30
€ 3.5 млн
12
Агкацев С.
Краснодар
Вра
24
€ 12 млн
3
Дивеев И.
Зенит
Защ
27
€ 10 млн
2
Ибишев Т.
Ахмат
Защ
24
€ 1.2 млн
21
Адамов А.
Ахмат
Защ
27
€ 1 млн
22
Бевеев М.
Балтика
Защ
30
€ 1.8 млн
8
Умяров Н.
Спартак
Пол
26
€ 7.5 млн
15
Карпукас А.
Зенит
Пол
24
€ 7 млн
23
Петров М.
Балтика
Пол
25
€ 2.8 млн
25
Пруцев Д.
Спартак
Пол
26
€ 6 млн
19
Глебов К.
ЦСКА
Нап
20
€ 10 млн
10
Тюкавин К.
Динамо
Нап
24
€ 17 млн
67
Глушенков М.
Зенит
Нап
27
€ 15 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 4
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