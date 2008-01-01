Статистика по турнирам:

Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2021) Чемпионат Европы (2020) Отбор ЧЕ-2020 (2019) Чемпионат мира (2018) Кубок конфедераций (2017) Чемпионат Европы (2016) Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014-2015) Чемпионат мира (2014) Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012-2013) Чемпионат Европы (2012) Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010-2011) Товарищеские матчи. Сборные (2010) Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2010) Товарищеские матчи (2008) Чемпионат Европы (2008) Товарищеские матчи (2007) Отборочные матчи к ЧЕ (2008)