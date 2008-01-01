Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|12
|Сафонов Матвей
|Краснодар
|Вра
|24
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|Шунин Антон
|Динамо
|Вра
|36
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|Гилерме
|Локомотив
|Вра
|37
|3
|0
|0
|0
|0
|14
|Джикия Георгий
|Спартак
|Защ
|29
|8
|1
|0
|0
|0
|3
|Дивеев Игорь
|ЦСКА
|Защ
|23
|7
|1
|0
|0
|0
|4
|Караваев Вячеслав
|Зенит
|Защ
|27
|6
|0
|0
|0
|0
|13
|Кудряшов Федор
|Антальяспор
|Защ
|35
|5
|0
|0
|1
|0
|2
|Фернандес Марио
|Интернасьонал
|Защ
|32
|4
|2
|0
|0
|0
|5
|Семенов Андрей
|Ахмат
|Защ
|33
|3
|0
|0
|0
|0
|20
|Чистяков Дмитрий
|Зенит
|Защ
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|13
|Самошников Илья
|Рубин
|Защ
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|18
|Жирков Юрий
|Нет клуба
|Защ
|39
|2
|0
|0
|0
|0
|Терехов Сергей
|Сочи
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|Осипенко Максим
|Ростов
|Защ
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|15
|Миранчук Алексей
|Торино
|Пол
|27
|8
|0
|2
|2
|0
|23
|Кузяев Далер
|Зенит
|Пол
|30
|8
|0
|1
|0
|0
|17
|Головин Александр
|Монако
|Пол
|26
|7
|0
|1
|2
|0
|6
|Баринов Дмитрий
|Локомотив
|Пол
|26
|6
|0
|0
|1
|0
|10
|Бакаев Зелимхан
|Зенит
|Пол
|26
|6
|1
|0
|0
|0
|21
|Ерохин Александр
|Зенит
|Пол
|33
|5
|3
|0
|1
|0
|8
|Фомин Даниил
|Динамо
|Пол
|26
|5
|0
|2
|1
|0
|17
|Мостовой Андрей
|Зенит
|Пол
|25
|4
|1
|0
|0
|0
|11
|Зобнин Роман
|Спартак
|Пол
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|18
|Сутормин Алексей
|Зенит
|Пол
|29
|3
|1
|0
|1
|0
|20
|Захарян Арсен
|Динамо
|Пол
|19
|3
|0
|0
|0
|0
|7
|Оздоев Магомед
|Карагюмрюк
|Пол
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|6
|Черышев Денис
|Венеция
|Пол
|32
|2
|0
|0
|1
|0
|15
|Глебов Данил
|Ростов
|Пол
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Ахметов Ильзат
|Краснодар
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|22
|Мухин Максим
|ЦСКА
|Пол
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Смолов Федор
|Динамо
|Нап
|33
|6
|2
|4
|2
|0
|7
|Заболотный Антон
|ЦСКА
|Нап
|31
|6
|1
|1
|0
|0
|19
|Жемалетдинов Рифат
|Локомотив
|Нап
|26
|6
|1
|0
|3
|0
|20
|Ионов Алексей
|Краснодар
|Нап
|34
|5
|0
|1
|0
|0
|22
|Дзюба Артем
|Локомотив
|Нап
|34
|3
|3
|1
|1
|0
|7
|Соболев Александр
|Спартак
|Нап
|25
|2
|1
|0
|0
|0
|8
|Тюкавин Константин
|Динамо
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 37, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 16, нападающих: 7