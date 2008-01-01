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    Состав сборной России по футболу

    Сайт http://www.rfs.ru
    Тренер Валерий Карпин
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    12 Сафонов Матвей Краснодар Краснодар Россия Вра 24 4 0 0 0 0
    1 Шунин Антон Динамо Динамо Россия Вра 36 3 0 0 0 0
    1 Гилерме Локомотив Локомотив Россия Бразилия Вра 37 3 0 0 0 0
    14 Джикия Георгий Спартак Спартак Россия Защ 29 8 1 0 0 0
    3 Дивеев Игорь ЦСКА ЦСКА Россия Защ 23 7 1 0 0 0
    4 Караваев Вячеслав Зенит Зенит Россия Защ 27 6 0 0 0 0
    13 Кудряшов Федор Антальяспор Антальяспор Россия Защ 35 5 0 0 1 0
    2 Фернандес Марио Интернасьонал Интернасьонал Россия Бразилия Защ 32 4 2 0 0 0
    5 Семенов Андрей Ахмат Ахмат Россия Защ 33 3 0 0 0 0
    20 Чистяков Дмитрий Зенит Зенит Россия Защ 29 3 0 0 0 0
    13 Самошников Илья Рубин Рубин Россия Защ 25 3 0 0 0 0
    18 Жирков Юрий Нет клуба Россия Защ 39 2 0 0 0 0
    Терехов Сергей Сочи Сочи Россия Защ 32 2 0 0 0 0
    5 Осипенко Максим Ростов Ростов Россия Защ 28 2 0 0 0 0
    15 Миранчук Алексей Торино Торино Россия Пол 27 8 0 2 2 0
    23 Кузяев Далер Зенит Зенит Россия Пол 30 8 0 1 0 0
    17 Головин Александр Монако Монако Россия Пол 26 7 0 1 2 0
    6 Баринов Дмитрий Локомотив Локомотив Россия Пол 26 6 0 0 1 0
    10 Бакаев Зелимхан Зенит Зенит Россия Пол 26 6 1 0 0 0
    21 Ерохин Александр Зенит Зенит Россия Пол 33 5 3 0 1 0
    8 Фомин Даниил Динамо Динамо Россия Пол 26 5 0 2 1 0
    17 Мостовой Андрей Зенит Зенит Россия Пол 25 4 1 0 0 0
    11 Зобнин Роман Спартак Спартак Россия Пол 29 3 0 0 0 0
    18 Сутормин Алексей Зенит Зенит Россия Пол 29 3 1 0 1 0
    20 Захарян Арсен Динамо Динамо Россия Пол 19 3 0 0 0 0
    7 Оздоев Магомед Карагюмрюк Карагюмрюк Россия Пол 30 2 0 0 0 0
    6 Черышев Денис Венеция Венеция Россия Испания Пол 32 2 0 0 1 0
    15 Глебов Данил Ростов Ростов Россия Пол 23 2 0 0 0 0
    21 Ахметов Ильзат Краснодар Краснодар Россия Киргизия Пол 25 1 0 0 0 0
    22 Мухин Максим ЦСКА ЦСКА Россия Пол 21 1 0 0 0 0
    9 Смолов Федор Динамо Динамо Россия Нап 33 6 2 4 2 0
    7 Заболотный Антон ЦСКА ЦСКА Россия Нап 31 6 1 1 0 0
    19 Жемалетдинов Рифат Локомотив Локомотив Россия Нап 26 6 1 0 3 0
    20 Ионов Алексей Краснодар Краснодар Россия Нап 34 5 0 1 0 0
    22 Дзюба Артем Локомотив Локомотив Россия Нап 34 3 3 1 1 0
    7 Соболев Александр Спартак Спартак Россия Нап 25 2 1 0 0 0
    8 Тюкавин Константин Динамо Динамо Россия Нап 20 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 37, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 16, нападающих: 7
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