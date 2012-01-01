Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная России по футболу - Таблица

Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.rfs.ru
Тренер:
Валерий Карпин
Состав Статистика Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Сербия
2
Португалия
3
Ирландия
4
Люксембург
5
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
18
9
9
20
8
5
2
1
17
6
11
17
8
2
3
3
11
8
3
9
8
3
0
5
8
18
-10
9
8
0
1
7
5
18
-13
1
Группа B
1
Испания
2
Швеция
3
Греция
4
Грузия
5
Косово
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
1
1
15
5
10
19
8
5
0
3
12
6
6
15
8
2
4
2
8
8
0
10
8
2
1
5
6
12
-6
7
8
1
2
5
5
15
-10
5
Группа C
1
Швейцария
2
Италия
3
Северная Ирландия
4
Болгария
5
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
15
2
13
18
8
4
4
0
13
2
11
16
8
2
3
3
6
7
-1
9
8
2
2
4
6
14
-8
8
8
1
0
7
4
19
-15
3
Группа D
1
Франция
2
Украина
3
Финляндия
4
Босния и Герцеговина
5
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
18
3
15
18
8
2
6
0
11
8
3
12
8
3
2
3
10
10
0
11
8
1
4
3
9
12
-3
7
8
0
3
5
5
20
-15
3
Группа E
1
Бельгия
2
Уэльс
3
Чехия
4
Эстония
5
Беларусь
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
25
6
19
20
8
4
3
1
14
9
5
15
8
4
2
2
14
9
5
14
8
1
1
6
9
21
-12
4
8
1
0
7
7
24
-17
3
Группа F
1
Дания
2
Шотландия
3
Израиль
4
Австрия
5
Фарерские острова
6
Молдова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
30
3
27
27
10
7
2
1
17
7
10
23
10
5
1
4
23
21
2
16
10
5
1
4
19
17
2
16
10
1
1
8
7
23
-16
4
10
0
1
9
5
30
-25
1
Группа G
1
Нидерланды
2
Турция
3
Норвегия
4
Черногория
5
Латвия
6
Гибралтар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
33
8
25
23
10
6
3
1
27
16
11
21
10
5
3
2
15
8
7
18
10
3
3
4
14
15
-1
12
10
2
3
5
11
14
-3
9
10
0
0
10
4
43
-39
0
Группа H
1
Хорватия
2
Россия
3
Словакия
4
Словения
5
Кипр
6
Мальта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
21
4
17
23
10
7
1
2
19
6
13
22
10
3
5
2
17
10
7
14
10
4
2
4
13
12
1
14
10
1
2
7
4
21
-17
5
10
1
2
7
9
30
-21
5
Группа I
1
Англия
2
Польша
3
Албания
4
Венгрия
5
Андорра
6
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
39
3
36
26
10
6
2
2
30
11
19
20
10
6
0
4
12
12
0
18
10
5
2
3
19
13
6
17
10
2
0
8
8
24
-16
6
10
0
0
10
1
46
-45
0
Группа J
1
Германия
2
Северная Македония
3
Румыния
4
Армения
5
Исландия
6
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
36
4
32
27
10
5
3
2
23
11
12
18
10
5
2
3
13
8
5
17
10
3
3
4
9
20
-11
12
10
2
3
5
12
18
-6
9
10
0
1
9
2
34
-32
1
Команда
1
Сербия
2
Португалия
3
Ирландия
4
Люксембург
5
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
12
6
6
10
4
3
0
1
9
3
6
9
4
0
3
1
2
3
-1
3
4
1
0
3
3
8
-5
3
4
0
0
4
2
11
-9
0
Группа 1
1
Швеция
2
Испания
3
Греция
4
Грузия
5
Косово
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
1
7
12
4
3
1
0
9
2
7
10
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
0
3
3
5
-2
3
4
0
1
3
2
8
-6
1
Группа 2
1
Швейцария
2
Италия
3
Северная Ирландия
4
Болгария
5
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
0
7
10
4
2
2
0
9
2
7
8
4
1
3
0
1
0
1
6
4
2
0
2
4
6
-2
6
4
1
0
3
4
11
-7
3
Группа 3
1
Франция
2
Украина
3
Финляндия
4
Босния и Герцеговина
5
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
12
2
10
8
4
0
4
0
4
4
0
4
4
1
1
2
4
6
-2
4
4
0
1
3
3
8
-5
1
4
0
1
3
2
8
-6
1
Группа 4
1
Бельгия
2
Уэльс
3
Чехия
4
Беларусь
5
Эстония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
17
2
15
12
4
2
2
0
7
2
5
8
4
2
2
0
6
3
3
8
4
1
0
3
6
8
-2
3
4
1
0
3
6
12
-6
3
Группа 5
1
Дания
2
Шотландия
3
Израиль
4
Австрия
5
Фарерские острова
6
Молдова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
19
1
18
15
5
4
1
0
12
4
8
13
5
3
1
1
11
8
3
10
5
3
0
2
11
9
2
9
5
1
0
4
2
9
-7
3
5
0
1
4
2
13
-11
1
Группа 6
1
Нидерланды
2
Турция
3
Норвегия
4
Черногория
5
Латвия
6
Гибралтар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
20
1
19
15
5
2
3
0
16
8
8
9
5
2
2
1
8
5
3
8
5
1
2
2
7
6
1
5
5
1
0
4
5
8
-3
3
5
0
0
5
1
19
-18
0
Группа 7
1
Россия
2
Хорватия
3
Словения
4
Словакия
5
Кипр
6
Мальта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
1
10
13
5
4
1
0
10
2
8
13
5
3
1
1
6
4
2
10
5
2
2
1
8
6
2
8
5
1
2
2
3
7
-4
5
5
1
0
4
5
20
-15
3
Группа 8
1
Англия
2
Польша
3
Албания
4
Венгрия
5
Андорра
6
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
17
2
15
13
5
3
1
1
14
4
10
10
5
3
0
2
7
3
4
9
5
2
1
2
9
9
0
7
5
1
0
4
4
14
-10
3
5
0
0
5
1
25
-24
0
Группа 9
1
Германия
2
Румыния
3
Северная Македония
4
Армения
5
Исландия
6
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
21
3
18
12
5
3
1
1
6
3
3
10
5
2
2
1
8
5
3
8
5
2
1
2
7
12
-5
7
5
1
2
2
7
9
-2
5
5
0
0
5
1
13
-12
0
Команда
1
Сербия
2
Португалия
3
Ирландия
4
Люксембург
5
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
6
3
3
10
4
2
2
0
8
3
5
8
4
2
0
2
9
5
4
6
4
2
0
2
5
10
-5
6
4
0
1
3
3
7
-4
1
Группа 1
1
Испания
2
Греция
3
Грузия
4
Косово
5
Швеция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
6
3
3
9
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
1
2
3
7
-4
4
4
1
1
2
3
7
-4
4
4
1
0
3
4
5
-1
3
Группа 2
1
Швейцария
2
Италия
3
Северная Ирландия
4
Болгария
5
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
8
2
6
8
4
2
2
0
4
0
4
8
4
1
0
3
5
7
-2
3
4
0
2
2
2
8
-6
2
4
0
0
4
0
8
-8
0
Группа 3
1
Франция
2
Украина
3
Финляндия
4
Босния и Герцеговина
5
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
6
1
5
10
4
2
2
0
7
4
3
8
4
2
1
1
6
4
2
7
4
1
3
0
6
4
2
6
4
0
2
2
3
12
-9
2
Группа 4
1
Бельгия
2
Уэльс
3
Чехия
4
Эстония
5
Беларусь
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
8
4
4
8
4
2
1
1
7
7
0
7
4
2
0
2
8
6
2
6
4
0
1
3
3
9
-6
1
4
0
0
4
1
16
-15
0
Группа 5
1
Дания
2
Шотландия
3
Австрия
4
Израиль
5
Фарерские острова
6
Молдова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
2
9
12
5
3
1
1
5
3
2
10
5
2
1
2
8
8
0
7
5
2
0
3
12
13
-1
6
5
0
1
4
5
14
-9
1
5
0
0
5
3
17
-14
0
Группа 6
1
Турция
2
Норвегия
3
Нидерланды
4
Черногория
5
Латвия
6
Гибралтар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
8
3
12
5
3
1
1
7
3
4
10
5
2
2
1
13
7
6
8
5
2
1
2
7
9
-2
7
5
1
3
1
6
6
0
6
5
0
0
5
3
24
-21
0
Группа 7
1
Хорватия
2
Россия
3
Словакия
4
Словения
5
Мальта
6
Кипр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
11
2
9
10
5
3
0
2
8
5
3
9
5
1
3
1
9
4
5
6
5
1
1
3
7
8
-1
4
5
0
2
3
4
10
-6
2
5
0
0
5
1
14
-13
0
Группа 8
1
Англия
2
Польша
3
Венгрия
4
Албания
5
Андорра
6
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
22
1
21
13
5
3
1
1
16
7
9
10
5
3
1
1
10
4
6
10
5
3
0
2
5
9
-4
9
5
1
0
4
4
10
-6
3
5
0
0
5
0
21
-21
0
Группа 9
1
Германия
2
Северная Македония
3
Румыния
4
Армения
5
Исландия
6
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
15
1
14
15
5
3
1
1
15
6
9
10
5
2
1
2
7
5
2
7
5
1
2
2
2
8
-6
5
5
1
1
3
5
9
-4
4
5
0
1
4
1
21
-20
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
1
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
2
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+