Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
18
9
9
20
8
5
2
1
17
6
11
17
8
2
3
3
11
8
3
9
8
3
0
5
8
18
-10
9
8
0
1
7
5
18
-13
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
1
1
15
5
10
19
8
5
0
3
12
6
6
15
8
2
4
2
8
8
0
10
8
2
1
5
6
12
-6
7
8
1
2
5
5
15
-10
5
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
15
2
13
18
8
4
4
0
13
2
11
16
8
2
3
3
6
7
-1
9
8
2
2
4
6
14
-8
8
8
1
0
7
4
19
-15
3
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
18
3
15
18
8
2
6
0
11
8
3
12
8
3
2
3
10
10
0
11
8
1
4
3
9
12
-3
7
8
0
3
5
5
20
-15
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
25
6
19
20
8
4
3
1
14
9
5
15
8
4
2
2
14
9
5
14
8
1
1
6
9
21
-12
4
8
1
0
7
7
24
-17
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
30
3
27
27
10
7
2
1
17
7
10
23
10
5
1
4
23
21
2
16
10
5
1
4
19
17
2
16
10
1
1
8
7
23
-16
4
10
0
1
9
5
30
-25
1
Группа G
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
33
8
25
23
10
6
3
1
27
16
11
21
10
5
3
2
15
8
7
18
10
3
3
4
14
15
-1
12
10
2
3
5
11
14
-3
9
10
0
0
10
4
43
-39
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
21
4
17
23
10
7
1
2
19
6
13
22
10
3
5
2
17
10
7
14
10
4
2
4
13
12
1
14
10
1
2
7
4
21
-17
5
10
1
2
7
9
30
-21
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
39
3
36
26
10
6
2
2
30
11
19
20
10
6
0
4
12
12
0
18
10
5
2
3
19
13
6
17
10
2
0
8
8
24
-16
6
10
0
0
10
1
46
-45
0
Группа J
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
36
4
32
27
10
5
3
2
23
11
12
18
10
5
2
3
13
8
5
17
10
3
3
4
9
20
-11
12
10
2
3
5
12
18
-6
9
10
0
1
9
2
34
-32
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
12
6
6
10
4
3
0
1
9
3
6
9
4
0
3
1
2
3
-1
3
4
1
0
3
3
8
-5
3
4
0
0
4
2
11
-9
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
1
7
12
4
3
1
0
9
2
7
10
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
0
3
3
5
-2
3
4
0
1
3
2
8
-6
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
0
7
10
4
2
2
0
9
2
7
8
4
1
3
0
1
0
1
6
4
2
0
2
4
6
-2
6
4
1
0
3
4
11
-7
3
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
12
2
10
8
4
0
4
0
4
4
0
4
4
1
1
2
4
6
-2
4
4
0
1
3
3
8
-5
1
4
0
1
3
2
8
-6
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
17
2
15
12
4
2
2
0
7
2
5
8
4
2
2
0
6
3
3
8
4
1
0
3
6
8
-2
3
4
1
0
3
6
12
-6
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
19
1
18
15
5
4
1
0
12
4
8
13
5
3
1
1
11
8
3
10
5
3
0
2
11
9
2
9
5
1
0
4
2
9
-7
3
5
0
1
4
2
13
-11
1
Группа 6
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
20
1
19
15
5
2
3
0
16
8
8
9
5
2
2
1
8
5
3
8
5
1
2
2
7
6
1
5
5
1
0
4
5
8
-3
3
5
0
0
5
1
19
-18
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
1
10
13
5
4
1
0
10
2
8
13
5
3
1
1
6
4
2
10
5
2
2
1
8
6
2
8
5
1
2
2
3
7
-4
5
5
1
0
4
5
20
-15
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
17
2
15
13
5
3
1
1
14
4
10
10
5
3
0
2
7
3
4
9
5
2
1
2
9
9
0
7
5
1
0
4
4
14
-10
3
5
0
0
5
1
25
-24
0
Группа 9
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
21
3
18
12
5
3
1
1
6
3
3
10
5
2
2
1
8
5
3
8
5
2
1
2
7
12
-5
7
5
1
2
2
7
9
-2
5
5
0
0
5
1
13
-12
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
6
3
3
10
4
2
2
0
8
3
5
8
4
2
0
2
9
5
4
6
4
2
0
2
5
10
-5
6
4
0
1
3
3
7
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
6
3
3
9
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
1
2
3
7
-4
4
4
1
1
2
3
7
-4
4
4
1
0
3
4
5
-1
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
8
2
6
8
4
2
2
0
4
0
4
8
4
1
0
3
5
7
-2
3
4
0
2
2
2
8
-6
2
4
0
0
4
0
8
-8
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
6
1
5
10
4
2
2
0
7
4
3
8
4
2
1
1
6
4
2
7
4
1
3
0
6
4
2
6
4
0
2
2
3
12
-9
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
8
4
4
8
4
2
1
1
7
7
0
7
4
2
0
2
8
6
2
6
4
0
1
3
3
9
-6
1
4
0
0
4
1
16
-15
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
2
9
12
5
3
1
1
5
3
2
10
5
2
1
2
8
8
0
7
5
2
0
3
12
13
-1
6
5
0
1
4
5
14
-9
1
5
0
0
5
3
17
-14
0
Группа 6
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
8
3
12
5
3
1
1
7
3
4
10
5
2
2
1
13
7
6
8
5
2
1
2
7
9
-2
7
5
1
3
1
6
6
0
6
5
0
0
5
3
24
-21
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
11
2
9
10
5
3
0
2
8
5
3
9
5
1
3
1
9
4
5
6
5
1
1
3
7
8
-1
4
5
0
2
3
4
10
-6
2
5
0
0
5
1
14
-13
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
22
1
21
13
5
3
1
1
16
7
9
10
5
3
1
1
10
4
6
10
5
3
0
2
5
9
-4
9
5
1
0
4
4
10
-6
3
5
0
0
5
0
21
-21
0
Группа 9
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
15
1
14
15
5
3
1
1
15
6
9
10
5
2
1
2
7
5
2
7
5
1
2
2
2
8
-6
5
5
1
1
3
5
9
-4
4
5
0
1
4
1
21
-20
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире