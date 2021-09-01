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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Хорватия
Россия - Хорватия: обзор матча 01 сентября 2021
Россия
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 4 тур
0 : 0
Завершен
Хорватия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Хорватия
Желтая карточка
Д. Черышев
90'
+4
85'
Замена
М. Скорич
️️️️
Д. Чалета-Цар
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
83'
83'
Травма
Д. Чалета-Цар
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Фернандес
78'
74'
Замена
М. Ливайя
️️️️
И. Перишич
74'
Замена
М. Оршич
️️️️
А. Крамарич
70'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
М. Пашалич
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Ионов
70'
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Захарян
70'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Миранчук
46'
Желтая карточка
Д. Баринов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
17
Александр Головин
АП
8
Арсен Захарян
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Россия
12
Юрий Дюпин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
22
Илья Самошников
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
13
Максим Мухин
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Зелимхан Бакаев
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Дивеев
14
Джикия
4
Караваев
6
Баринов
23
Кузяев
17
Головин
8
Захарян
20
Ионов
11
Миранчук
4-1-1-3-1
1
Ливакович
22
Юранович
5
Чалета-Цар
6
Ловрен
19
Соса
11
Брозович
8
Ковачич
13
Влашич
15
Пашалич
14
Перишич
9
Крамарич
2
Фернандес
22
Самошников
22
Самошников
2
Фернандес
23
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
23
Кузяев
20
Ионов
17
Бакаев
17
Бакаев
20
Ионов
8
Захарян
6
Черышев
6
Черышев
8
Захарян
11
Миранчук
7
Заболотный
7
Заболотный
11
Миранчук
5
Чалета-Цар
16
Скорич
16
Скорич
5
Чалета-Цар
15
Пашалич
18
Иванушец
18
Иванушец
15
Пашалич
9
Крамарич
16
Оршич
16
Оршич
9
Крамарич
14
Перишич
14
Ливайя
14
Ливайя
14
Перишич
Остались в запасе
Россия
Хорватия
12
Юрий Дюпин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
13
Максим Мухин
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
7
Ловро Майер
ЦП
23
Симон Слуга
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Юрий Дюпин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
13
Максим Мухин
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
9
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
7
Ловро Майер
ЦП
23
Симон Слуга
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Россия - Хорватия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Рой Рейншрейбер
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Первый канал
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