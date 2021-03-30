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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Россия
Словакия - Россия: обзор матча 30 марта 2021
Словакия
30.03.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Россия
38'
М. Шкриньяр
74'
Р. Мак
71'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Россия
Замена
Д. Стрелец
️️️️
И. Шранц
90'
+2
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Мак
76'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мак
Пас отдал
Т. Губочан
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандес
65'
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Мостовой
Замена
П. Грошовски
️️️️
Я. Громада
61'
58'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Жемалетдинов
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Ю. Жирков
Желтая карточка
Я. Громада
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Шкриньяр
Пас отдал
Р. Мак
38'
33'
Желтая карточка
А. Дзюба
17'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Любомир Шатка
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
25
Якуб Громада
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
ЦП
24
Мартин Косцельник
ПП
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Россия
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Александр Головин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Словакия
23
Доминик Грейф
ВР
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Якуб Голубек
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
6
Роман Нойштедтер
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
13
Максим Мухин
ОП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
24
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Куцяк
15
Губочан
14
Шкриньяр
5
Шатка
2
Пекарик
25
Громада
19
Куцка
8
Дуда
24
Косцельник
20
Мак
18
Шранц
4-1-2-2-1
1
Шунин
2
Фернандес
13
Кудряшов
14
Джикия
5
Семенов
18
Жирков
23
Кузяев
7
Оздоев
17
Головин
19
Жемалетдинов
22
Дзюба
25
Громада
13
Грошовски
13
Грошовски
25
Громада
18
Шранц
15
Стрелец
15
Стрелец
18
Шранц
20
Мак
21
Дуриш
21
Дуриш
20
Мак
19
Жемалетдинов
11
Миранчук
11
Миранчук
19
Жемалетдинов
18
Жирков
10
Мостовой
10
Мостовой
18
Жирков
Мостовой
7
Соболев
7
Соболев
Мостовой
Остались в запасе
Словакия
Россия
23
Доминик Грейф
ВР
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
22
Якуб Голубек
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
Главный тренер
Штефан Таркович
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
13
Максим Мухин
ОП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
24
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Доминик Грейф
ВР
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
22
Якуб Голубек
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
13
Максим Мухин
ОП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
24
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Словакия - Россия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
Где смотреть матч:
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