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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Россия
Хорватия - Россия: обзор матча 14 ноября 2021
Хорватия
14.11.2021, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 10 тур
1 : 0
Завершен
Россия
81'
Ф. Кудряшов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Россия
Желтая карточка
И. Грбич
90'
+3
Желтая карточка
М. Ливайя
89'
Замена
Й. Станишич
️️️️
А. Крамарич
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Кудряшов
81'
81'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Д. Фомин
78'
Замена
А. Мостовой
️️️️
З. Бакаев
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Пашалич
75'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Й. Юранович
75'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Н. Влашич
58'
57'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Смолов
57'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Ионов
57'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
А. Головин
55'
Желтая карточка
Ф. Смолов
51'
Желтая карточка
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
17
Зелимхан Бакаев
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
17
Александр Головин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Симон Слуга
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
14
Марко Ливайя
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Россия
0
Никита Хайкин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
7
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Грбич
19
Соса
6
Ловрен
4
Гвардиол
22
Юранович
11
Брозович
10
Модрич
14
Перишич
13
Влашич
15
Пашалич
9
Крамарич
4-2-1-2-1
1
Сафонов
4
Караваев
3
Дивеев
14
Джикия
13
Кудряшов
74
Фомин
6
Баринов
17
Бакаев
20
Ионов
17
Головин
9
Смолов
9
Крамарич
2
Станишич
2
Станишич
9
Крамарич
22
Юранович
7
Брекало
7
Брекало
22
Юранович
15
Пашалич
14
Ливайя
14
Ливайя
15
Пашалич
13
Влашич
17
Петкович
17
Петкович
13
Влашич
17
Головин
20
Чистяков
20
Чистяков
17
Головин
74
Фомин
10
Глебов
10
Глебов
74
Фомин
20
Ионов
11
Зобнин
11
Зобнин
20
Ионов
17
Бакаев
10
Мостовой
10
Мостовой
17
Бакаев
9
Смолов
7
Заболотный
7
Заболотный
9
Смолов
Остались в запасе
Хорватия
Россия
7
Ловро Майер
ЦП
18
Кристиян Якич
ОП
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Симон Слуга
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
0
Никита Хайкин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Алексей Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
7
Ловро Майер
ЦП
18
Кристиян Якич
ОП
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Симон Слуга
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
Остались в запасе
0
Никита Хайкин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Алексей Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Хорватия - Россия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Полюд
Где смотреть матч:
Первый канал
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